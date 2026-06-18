Central Lechera Asturiana supera los mil millones de facturación, con fuertes crecimientos en nata y mantequilla

El Grupo Central Lechera Asturiana logró superar los 1.000 millones de euros de facturación en 2025. Con unas ventas de 1.012 millones de euros es la segunda vez en su historia que rebasa ese listón (en 2023 facturó 1.045 millones) y además lo hizo registrando un récord de rentabilidad, con un ebitda (beneficio bruto) de 65,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16% con respecto al año anterior. "Refleja la eficiencia operativa del grupo y la fortaleza de sus marcas", señalaron fuentes de la compañía.

Esta mañana, la asamblea de Central Lechera Asturiana SAT aprobó las cuentas anuales de 2025. La cifra de negocio del grupo Central Lechera Asturiana (CAPSA, ASA, Aseagro, CLAS Gestión y Biogastur) se elevó a 1.012 millones de euros, un 1,6% por encima del año anterior. "Este incremento de facturación está alineado con la evolución del consumo en los mercados lácteos, destacando la nata y la mantequilla, donde se han producido crecimientos en ventas del 14% y 10% respectivamente, reforzando la posición y liderazgo del grupo", destacaron fuentes de Central Lechera Asturiana.

El modelo cooperativo de Central Lechera Asturiana estaba sustentado, al cierre de 2025, por 6.481 socios, de los cuales 780 son socios activos. Además, el grupo cuenta con una plantilla de 1.337 empleados.

Durante 2025, la recogida de leche se situó en torno a los 827 millones de litros y el grupo adquiere cerca del 80% de la leche producida en Asturias. "Más allá de los resultados financieros, el Grupo Central Lechera Asturiana refuerza su papel como agente clave en el desarrollo del medio rural. Su modelo genera un impacto directo en la actividad económica, el empleo y la fijación del territorio, apoyándose en una cadena de valor completa que conecta la producción, trasformación y comercialización", destacaron fuentes de la compañía, que resaltaron que "un ejercicio más, continúa siendo la empresa que paga el precio más alto por la leche, siendo 8,12% superior al precio medio de España".

El grupo cuenta con una estructura industrial consolidada con nueve plantas en cinco comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Cataluña).

Empresas del grupo

CAPSA Food, principal empresa del grupo, mantiene el liderazgo de sus marcas en los mercados de leche (16,3%), nata (17,3%) y mantequilla (19,5%), y cierra el ejercicio con una facturación de 935,7 millones de euros. En lo que se refiere a las exportaciones, la compañía tiene presencia en 52 países de los cinco continentes. El gran hito de 2025 en el mercado internacional ha sido el lanzamiento del nuevo yogur larga vida, lo que está permitiendo abrir nuevas oportunidades en los mercados de África, Latinoamérica y Asia.

Por su parte, ASA amplió en este ejercicio su gama de productos agrícolas con la adquisición, a finales de mayo, de la planta de mezclas húmedas de La Espina, en Salas. Su importe neto de la cifra de negocios se situó en 68,4 millones de euros, un 1,64% menos que el año anterior, debido principalmente a la bajada de los precios de venta por el abaratamiento de las materias primas. Aun así, la compañía cerró el ejercicio con un resultado récord gracias a los proyectos de mejora puestos en marcha, así como a la ampliación en la gama de sus productos.

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En 2025, Biogastur ha dado un paso clave con la puesta en marcha de su planta de producción de biometano en Navia (transformando la planta de biogás), lo que le ha permitido elevar su facturación de 3,5 millones de euros en 2024 a 6,5 millones en 2025.