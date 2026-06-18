Pablo Pedregal, pescador del salmón que completa el cupo de este año en el Narcea: "Me ha hecho especial ilusión"

«Me ha hecho una especial ilusión que este salmón haya sido el último pescado en la temporada con muerte en el Narcea, y espero sinceramente que en los próximos años no se pueda sacrificar ni un solo salmón más en nuestros ríos». El que habla es Pablo Pedregal, quien este pasado miércoles capturó el salmón número 60 del río y con ello se ha puesto fin a la modalidad con muerte en el río esta temporada.

Según la normativa, el Narcea tiene asignado un cupo de 60 ejemplares este año. Una vez que se han conseguido, hasta el 15 de julio que se cierra la temporada de pesca en Asturias solo se podrá ejercer la modalidad sin muerte. Es decir, devolver los ejemplares al río o también donarlos al proyecto «Arca» de la sociedad «Las Mestas del Narcea», cuyo centro de alevinaje en Quintana (Pravia) aplica la reproducción en ciclo cerrado del salmón salvaje que permita la posterior repoblación del río con los alevines obtenidos.

Irresponsabilidad

En el centro acabó Pablo Pedregal con su salmón –de 7,3 kilos y pescado a ninfa en el coto Peña La Cerra–, que se suma a la treintena aproximada que ya ha cedido al proyecto en los últimos años. El primero que donó fue el 17 de mayo de 2015. «Creo que, a día de hoy, es una enorme irresponsabilidad seguir matando los pocos salmones que nos quedan. La única opción razonable debería ser la liberación de los ejemplares o su donación a proyectos de recuperación. En la situación actual, sacrificar uno carece de cualquier sentido desde el punto de vista de la conservación», explica.

Haber llegado al cupo de 60 salmones en el Narcea es algo que muchos no se esperaban esta temporada, cuyo inicio ha sido el peor de la historia. Y es que el famoso y codiciado campanu se echó a tierra más de un mes después de abrirse la temporada y cuando las previsiones más pesimistas se habían instalado entre los ribereños, los aficionados y los conservacionistas. Estos últimos reclaman sin cesar la veda de la especie –Asturias es el único reducto del norte donde se puede pescar salmón– y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos del asturiano Hugo Morán, lo está tramitando.

El Narcea ha despuntado como el río más abundante en salmones de Asturias este año con diferencia. Su «competidor» tradicional, el Sella, va por una docena de ejemplares, de un cupo de 52 asignado. El Gobierno del Principado aplicó este año una normativa muy restrictiva, si bien de momento no se muestra proclive a vedar la especie. De hecho, el cupo total de salmones en Asturias se redujo para esta campaña un 75%, pasando de 620 permitidos en 2025 a 154 ahora.

Medidas

Con todo, los ribereños asumen que la especie no atraviesa su mejor momento y hay que tomar medidas. «Si tuviera que valorar la situación del salmón en la cuenca Narcea-Nalón esta temporada, la definiría como catastrófica, al igual que en el resto de las cuencas salmoneras», opina Pedregal. «Que se haya completado el cupo de capturas no supone en absoluto una buena noticia, ya que la escasez de peces es más que evidente para cualquiera que conozca el río».

El gijonés cree que la administración y las sociedades de pescadores deberían haber solicitado una veda preventiva o, al menos, una temporada exclusivamente de pesca sin muerte cuando, ya desde el inicio de la campaña, se comprobó que apenas había salmones en el río. «Esperar a que se complete el cupo para reaccionar demuestra una preocupante falta de previsión», señala.

«El Principado tiene la responsabilidad de garantizar la conservación del salmón y, sinceramente, no creo que esté desempeñando esa labor de manera adecuada. La salud de una población salmonera no se mide por el número de capturas realizadas por los pescadores deportivos, sino por la cantidad de reproductores que permanecen en el río y por el éxito reproductivo que permita el nacimiento y desarrollo de nuevas generaciones de alevines», concluye Pedregal.