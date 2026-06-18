Los empresarios asturianos apoyan el plan de CEOE contra el absentismo

Las principales organizaciones empresariales de Asturias manifestaron ayer su respaldo a la propuesta de la patronal nacional CEOE para combatir el absentismo con medidas como que la Seguridad Social abone de forma íntegra de los primeros 15 días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes. Desde hace tiempo, los representantes empresariales de la región, en consonancia con los del resto de España, vienen denunciando el problema que, a su juicio, les ocasionan las faltas a los puestos de trabajo, un fenómeno que, según la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuesta unos 1.700 millones de euros al año a las compañías del Principado. Por su parte, los principales sindicatos de la región, UGT y CC OO, rechazaron frontalmente el planteamiento del presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

"Que el presidente de la CEOE sitúe el absentismo en el centro del debate nacional confirma lo que desde FADE llevamos meses denunciando: lo que ya era un coste insoportable para las empresas se ha convertido en un serio problema económico y social para el conjunto del país. Y Asturias está entre las comunidades más afectadas", afirmó la presidenta de FADE, María Calvo, para quien el absentismo "no es una situación puntual, sino de una tendencia que no deja de agravarse".

Según la gijonesa, "cada día se pierden miles de horas de trabajo, se resiente la productividad y se dificulta la actividad empresarial. Si para una gran empresa supone un problema importante, para una pyme o un autónomo puede comprometer directamente su viabilidad, tanto por el coste económico como por el enorme impacto organizativo. No es razonable que todo el peso recaiga sobre las empresas mientras las cifras siguen disparándose". Por ello, la presidenta de FADE calificó el absentismo de "un problema de país que exige una respuesta de país" y en el que "deben implicarse las administraciones, el sistema sanitario, las empresas y también los trabajadores".

Las palabras de María Calvo fueron refrendadas por el presidente de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (Aefas), Íñigo Cabal, que optó por no hacer más comentarios al respecto.

Por su parte, Antonio Fernández-Escandón, presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), aseguró que el absentismo "tiene una incidencia directa" en el sector metal asturiano, "donde la planificación, los turnos y la continuidad productiva son esenciales".

"Creemos que es necesario abordar este asunto con rigor, serenidad y voluntad de diálogo. La propuesta de CEOE merece ser analizada dentro de una reflexión más amplia sobre la sostenibilidad del sistema, la gestión de las bajas y el reparto equilibrado de responsabilidades", argumentó Fernández-Escandón, que matizó que "no se trata de cuestionar derechos ni situaciones reales de enfermedad, que deben estar siempre protegidas, sino de buscar soluciones eficaces ante un problema que ya tiene una dimensión estructural".

Por la parte de los sindicatos, sin embargo, el rechazo al planteamiento de la patronal española fue contundente, sobre todo tras la polémica desatada por las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, que catalogó de "memos" a los jóvenes que solicitan baja por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen. Nicolás opinó que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse "fraude" y criticó que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista.

Al ser preguntado por estas declaraciones, Garamendi se desmarcó, asegurando que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones. Asimismo, señaló que detrás de la mayoría de las bajas laborales existe una causa médica real y defendió la necesidad de prestar atención a los afectados.

"No se puede resolver el problema de las bajas laborales insultando a los jóvenes, que, a pesar de trabajar, siguen siendo pobres y además se les exige que trabajen enfermos", reprochó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias. "La pregunta no es cuánto cuestan las bajas laborales, sino cuánto nos cuesta como sociedad no invertir en salud pública y en salud laboral. Porque cuesta mucho más no invertir, muchas veces cuesta vidas humanas", denunció el sindicalista.

Juan Manuel Suárez Baragaño, responsable de Salud Laboral de CC OO de Asturias, tildó de "falta de respeto y dejación de responsabilidades pretender que la Seguridad Social se haga cargo desde el primer día de las bajas, ocasionadas la mayoría de las veces por la falta de cultura preventiva en las empresas".

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"Las empresas hablan de ausencias en el puesto de trabajo, omitiendo que la mayoría de las veces son derechos, como vacaciones, bajas justificadas y permisos. Ponen el grito en el cielo porque la gente no acude a trabajar, pero no hablan de las más de 735 personas que en 2025 perdieron la vida en el tajo. Es una realidad: con trabajos más seguros y saludables, habría menos bajas y la patronal no tendría que salir con ocurrencias y falacias", criticó Suárez Baragaño.