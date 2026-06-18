El conflicto en la sanidad asturiana no deja de escalar: otro servicio médico clave del HUCA se suma a los paros por las tardes, que afectan a seis hospitales

Escalada de tensión en el conflicto de la sanidad asturiana, cuyos médicos -unos 3.800- afrontan una semana de huelga general, la cuarta del año, en protesta por el estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y no convence a los profesionales, pero también por la falta de acción del Gobierno del Principado a la hora de adoptar medidas que mejoren la organización y el trabajo.

Este mismo jueves, los especialistas del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, han anunciado que a partir del 1 de julio dejarán de hacer peonadas, es decir, horas extra por las tardes, dentro del plan que se había acordado con el Sespa para aligerar las listas de espera de intervenciones. Los radiólogos del HUCA -la medida cuenta con el apoyo del 70% del servicio- han comunicado por carta a la consejera, Concepción Saavedra, que a partir del 1 de julio suspenderán la actividad extraordinaria voluntaria.

Al mismo tiempo, transmiten su "profundo malestar por la exclusión del colectivo médico en decisiones y cambios que afectan a la profesión a nivel estatal". Y añaden: "Durante años hemos sostenido gran parte de la actividad asistencial mediante un esfuerzo adicional y voluntario que no puede mantenerse indefinidamente sin diálogo ni reconocimiento. Lamentamos el impacto que esta medida pueda tener en la lista de epsera, pero no nos queda otra alternativa tras agotarse las vías ordinarias de comunicación con el Ministerio de Sanidad".

Las listas de espera son, efectivamente, las más perjudicadas, tanto con la suspensión de las peonadas, pero también con la huelga general en marcha. El SIMPA (Sindicato de Médicos del Principado) cifró en más de 80 las intervenciones suspendidas y más de 300 consultas anuladas esta semana.

Seis hospitales

La decisión de los radiólogos eleva ya a dos servicios los que han optado por suspender las horas extraordinarias en el HUCA: los primeros fueron los anestesistas. Días atrás fueron cuatro especialidades las que anunciaron el plante en Cabueñes (Gijón): Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación quedará paralizada en el hospital gijonés. La medida empezó también con los anestesistas, del San Agustín (Avilés) y Jarrio (Coaña). A los que siguieron los citados del HUCA, además de los hospitales Valle del Nalón (Riaño, Langreo) y Álvarez-Buylla (Mieres).

La carta de los radiólogos llega un día después de la denuncia del SIMES (Sindicato de Médicos del Sespa) de "coacciones" por parte de las gerencias y jefaturas de servicio de algunas áreas a los médicos que se niegan a hacer peonadas, ya que les exigen que lo dejen por escrito. Un paso, advierten en SIMES, que puede entenderse como una forma de presionar a los facultativos.

Precisamente, el sindicato tiene convocada para la tarde de este jueves (17.30 horas) una movilización en Oviedo, en el entorno de los edificios de la Presidencia del Gobierno y de la Junta General. Las reclamaciones que hacen a la Consejería de Salud son: poner fin a las guardias de 24 horas consecutivas y a las semanas laborales que llegan a alcanzar las 70 horas; aplicar la jornada de 35 horas, incluyendo el aumento de los días de libranza tras la realización de guardias; limitar el número máximo de pacientes por consulta (fijado en 35 pacientes por día), entre otras.