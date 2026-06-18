El juicio por la muerte del guardia de tráfico Dámaso Guillén, para diciembre en la Audiencia Provincial

El juicio por la muerte violenta del guardia de tráfico Dámaso Guillén tendrá lugar en la sección tercera de la Audiencia Provincial del 1 al 3 de diciembre de este año, casi cuatro años después del brural incidente, ocurrido el 1 de abril de 2023, en Beifar (Pravia). El acusado del crimen, Yago Troncoso, se enfrenta a penas de entre 23 años y medio (Ia petición del fiscal) y 27 años de prisión, que es la que solicita la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, bajo la dirección letrada de Carlos Hernández Fierro. El preunto homicida está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, conducción temeraria, conducción sin haber obtenido nunca licencia, abandono del lugar del accidente, tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad. El ministerio público pide indemnizaciones por importe de 460.000 euros para la familia, que la acusación particular eleva a casi 100.000 euros más.

Troncoso será juzgado por un tribunal ordinario, al haber cometido una pluralidad de delitros. El 1 de diciembre tendra lugar la declaración de Troncoso y de los destigos de las acusaciones, entre ellos las dos personas que fueron agredidas por el acusado antes de causar la muerte del guardia civil. El 2 de diciembre será el turno para los guardias civiles testigos del siniestro mortal y los que llevaron a cabo la detención. El día 3 de diciembre, será el turno de los peritos, antes de que el caso quede visto para sentencia.

Dámaso Guillén, de 48 años, encontró la muete cuando escoltaba en moto la prueba ciclista “Santiago Santana”. os hechos comenzaron sobre las cinco de la tarde en una vivienda de Pravia en la que Troncoso se encontraba acogido desde días antes. Allí, siempre según la versión de la acusación pública, discutió con otro hombre y, “movido por el ánimo de acabar con su vida”, le golpeó por la espalda con un hacha mientras le lanzaba amenazas de muerte. La víctima logró escapar del inmueble y pedir auxilio en la calle, perseguida por el acusado, que continuaba armado.

Troncoso llegó a fracturar con el hacha la ventanilla de un Ford Focus en cuyo interior se había refugiado el hombre al que supuestamente intentaba matar. Después, ambos dieron vueltas alrededor del vehículo hasta que el acusado volvió a alcanzarlo y dirigió un nuevo golpe con el arma hacia su cabeza, que la víctima logró desviar con el brazo, sufriendo lesiones de las que tardó 60 días en curar y que le dejaron secuelas. Un vecino que intervino para intentar arrebatarle el hacha también resultó herido.

Tras esa escena, y aprovechando que había cogido antes las llaves del interior de la vivienda, Yago Troncoso se subió al Renault Laguna de la primera víctima y emprendió la huida. La Fiscalía sostiene que se incorporó a la AS-236, a la altura de Beifar (Pravia), cuando la carretera estaba cortada por la celebración de la carrera ciclista. En ese momento, había personal de seguridad en los cruces y agentes de la Guardia Civil uniformados y con vehículos oficiales escoltando a los corredores.

Siempre según el Ministerio Público, el acusado ignoró las señales claras para que detuviera el coche y siguió circulando en sentido contrario a la prueba a unos 90 kilómetros por hora, muy por encima del límite de 50. También lo hacía, añade la acusación, sin haber obtenido nunca permiso de conducir y “con manifiesto desprecio” hacia la vida e integridad de los usuarios de la vía. Finalmente, colisionó frontalmente con la motocicleta oficial que conducía Dámaso Guillén, agente del Destacamento de Tráfico de Oviedo.

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Dámaso Guillén evitó un mal mayor al cruzarse en la carretera. Falleció sobre las seis de la tarde de ese mismo día en el lugar del siniestro. La Fiscalía subraya además que, tras el impacto, Troncoso se bajó del vehículo y huyó a pie sin auxiliar al guardia civil. Fue localizado dos horas más tarde junto a una agrupación de árboles en la ribera del Nalón, donde fue detenido. En ese arresto, añade el fiscal, ofreció resistencia y provocó la caída de dos agentes, que también sufrieron lesiones.