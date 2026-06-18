La lectura de la FSA ante la posibilidad de que Feijóo gobierne con Vox: "Es un paso de enorme gravedad para la democracia"

Alberto Núñez Feijóo abrió este miércoles por primera vez la puerta a gobernar en coalición con Vox, un movimiento que la Federación Socialista Asturiana (FSA) calificó como “un paso de enorme gravedad para la democracia española”. “El líder del PP ha dejado de esconderse. Ya no presenta a Vox como un socio circunstancial, sino como un aliado plenamente legítimo para llegar al poder”, afirmó el secretario de Organización de los socialistas asturianos, Luis Ramón Fernández Huerga.

A su juicio, el presidente del PP nacional ha decidido “asumir como normal que la extrema derecha forme parte del Gobierno de España y que Abascal sea su vicepresidente. No es una hipótesis. No es una excepción; es su plan”.

“Durante años, el presidente del PP intentó proyectar una imagen de moderación mientras permitía que Vox condicionara gobiernos autonómicos y municipales”, afirmó Fernández Huerga. Sin embargo, “esa máscara ha caído” al reconocer que está dispuesto “a compartir el Consejo de Ministros con un partido que cuestiona derechos fundamentales, ataca la igualdad entre hombres y mujeres, niega la violencia machista, señala a colectivos vulnerables y alimenta el enfrentamiento social”.

Esta posibilidad a gobernar en coalición con Vox impide, en opinión de los socialistas asturianos, que el PP se presente como un partido de centro. Y advierten que los populares acabarán incorporando las políticas del partido de Abascal a las suyas propias como, dicen, ya está pasando en las comunidades.

"Feijóo ha elegido definitivamente su camino. Ha renunciado a ocupar el espacio de la moderación para competir con la extrema derecha y gobernar junto a ella. La ciudadanía merece saber que cada voto al Partido Popular acerca a Vox al Gobierno de España. Ya no hay ambigüedad posible. El propio Feijóo lo ha reconocido”, sostuvo Fernández Huerga.

En contraposición, el socialista defendió que España necesita “estabilidad, convivencia y respeto institucional, no un Gobierno condicionado por quienes cuestionan derechos, enfrentan a la sociedad y utilizan el miedo como herramienta política”.