López Muñiz, nuevo presidente de la Real Academia de Medicina
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Alfonso López Muñiz, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, exdecano de la Facultad de Medicina y actual vicerrector de Estudiantes en la institución académica asturiana, ha ganado las elecciones en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. López Muñiz ha llegado a la tercera vuelta, en la que se enfrentaba a otro candidato, Alejandro Braña. En la primera vuelta empataron a 21 votos y, en la segunda, ganó a Braña 19-18, con un voto en blanco, pero había que alcanzar dos tercios de los votos de los presentes para ganar. Ahora se ha impuesto con mayoría simple, por 20 a 18.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: 'precaución' ante la llegada de tormentas con granizo
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora