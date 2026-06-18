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López Muñiz, nuevo presidente de la Real Academia de Medicina

Alfonso López Muñiz, durante la pasada presentación de la PAU. |

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Alfonso López Muñiz, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, exdecano de la Facultad de Medicina y actual vicerrector de Estudiantes en la institución académica asturiana, ha ganado las elecciones en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. López Muñiz ha llegado a la tercera vuelta, en la que se enfrentaba a otro candidato, Alejandro Braña. En la primera vuelta empataron a 21 votos y, en la segunda, ganó a Braña 19-18, con un voto en blanco, pero había que alcanzar dos tercios de los votos de los presentes para ganar. Ahora se ha impuesto con mayoría simple, por 20 a 18.

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