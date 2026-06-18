Los médicos asturianos aprietan al Gobierno del Principado en pleno conflicto sanitario: "La pelota está en el tejado de Barbón"

En la última concentración de finales de mayo junto a la Junta General del Principado y Presidencia colgaron sus batas blancas en la valla en señal de protesta. Este jueves tocó hacer una gran cadena en el mismo lugar. Cerca de un centenar de médicos convocados por el sindicato SIMES se concentraron en Oviedo para reclamar al Gobierno regional que atienda sus peticiones.

La organización, surgida en los últimos meses en Asturias al calor del conflicto sanitario que ha llevado a los profesionales a la huelga general desde enero –a razón de una semana al mes, como la que ahora toca– en toda España, dirige a la ministra de Sanidad, Mónica García, sus quejas al igual que el SIMPA –convocante del paro en Asturias que también secunda SIMES–, pero, además, también ponen el foco en el Ejecutivo regional de Adrián Barbón.

Al Presidente y a la consejera de Salud, Conchita Saavedra, dirigieron sus gritos, pitidos y consignas. Sobre todo, a la dirigente del ramo, médico de profesión, a la que apelaron: "Escucha, esta es tu lucha". El objetivo, que "mueva ficha" y atienda sus peticiones.

Pero hasta ahora poco han logrado. Así lo reconoció al empezar la protesta Carolina García, portavoz de SIMES: "Estamos aquí porque después de un año de conflicto, tanto a nivel autonómico como estatal, no hemos conseguido ningún avance". El sindicato planteó el pasado lunes a la Consejera en una reunión sus reclamaciones; varias, pero todas confluyen en una mejor organización del trabajo para que mengüe la presión y carga laboral que dicen soportar.

"Fue la cuarta reunión que hemos tenido y no ha habido ningún avance. Desde luego, la pelota está en su tejado para parar esta movilización a nivel autonómico", añadió García. Entre las peticiones irrenunciables de los médicos figuran poner fin a las guardias de 24 horas consecutivas y a las semanas laborales que llegan a alcanzar las 70 horas; aplicar la jornada de 35 horas, incluyendo el aumento de los días de libranza tras la realización de guardias; y limitar el número máximo de pacientes por consulta, entre otras.

De las agendas de atención primaria, Carolina García recordó que se ha llegado a un acuerdo autonómico de 38 pacientes: "Pero se tiene que llevar a cabo, comprobarse que efectivamente se está cumpliendo, porque ya se ha llegado a otros acuerdos previamente y los compañeros de primaria llegan incluso a tener hasta 50 pacientes diarios".

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Guardias localizadas

En el punto de mira también están las guardias localizadas: "Los que las hacen guardias localizadas no tienen muchas veces las mínimas 12 horas de descanso que hay que tener entre las distintas jornadas laborales. También solicitamos mejoras retributivas a los residentes, por ejemplo".

La protesta, en la que se pudo ver a la diputada Covadonga Tomé –del grupo Mixto y médico de profesión–, concluyó con la formación de una cadena y mucho ruido. En la mente de los médicos, de no recibir la llamada de Saavedra cuanto antes, está convocar un paro general indefinido a la vuelta del verano.