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Nueva protesta de las escuelinas por las calles de Oviedo: "Solo pedimos que la Consejera nos escuche"

La Consejera de Educación reconoce "avances" y la existencia de una mesa de diálogo, pero las trabajadoras insisten en que el pacto no las representa

Manifestación de educadoras de 0-3, este jueves, en Oviedo.

Manifestación de educadoras de 0-3, este jueves, en Oviedo. / Irma Collín

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

Las trabajadoras de las escuelinas siguen en pie de guerra y "no van a parar" hasta que la Consejería de Educación se reúna con el comité de huelga. "Llevamos 16 jornadas de paros y solo pedimos que la Consejera escuche nuestras peticiones", explicó este jueves Carmen Riesgo representante de CC OO en el tercer y último paro de esta semana en el que, según los datos del sindicato, se alcanzó el 85% en Oviedo y el 70% en Gijón. La Consejería, por su parte, cifra el paro en un 24,8%, al contar solamente las escuelas que dependen del Principado (y no de los Ayuntamientos) y referirse al total de la plantilla, incluidos los trabajadores que no pueden hacer huelga al estar incluidos en esos servicios mínimos.

Coincidiendo con la manifestación que unas 200 trabajadoras hicieron este jueves por las calles de Oviedo, la consejera de Educación, Eva Ledo, reconoció "avances" en la red de escuelinas. "La mesa de diálogo con las trabajadoras de las escuelinas ya existe", aseveró Ledo en referencia a los encuentros mantenidos con CC OO (sindicato mayoritario) junto con UGT, CSIF y USIPA. Los tres últimos llegaron a un acuerdo el pasado mes de noviembre. Como Comisiones continuó con las movilizaciones. "La gente sigue respondiendo a las convocatorias de huelga lo que demuestra que ese pacto no representa al colectivo", advierte Riesgo.

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Sus principales reivindicaciones pasan por la equiparación del calendario escolar con el segundo ciclo de Infantil, señalando que la diferencia es de apenas siete días. También una equiparación salarial para todas las trabajadoras de la red ya que, al venir de distintos ayuntamientos, los sueldos al pasar a depender de la administración autonómica son distintos. En cuando a las medidas educativas exigen la bajada de ratios y la implantación de dos educadores por aula.

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