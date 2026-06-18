El presidente de Duro promete que será una empresa “selectiva y disciplinada” tras liberarse de 1.000 millones de deuda

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, ha prometido este jueves a los accionistas una “nueva etapa” en la que la centenaria empresa asturiana de ingeniería será “selectiva en los proyectos y disciplinada en el riesgo”, un objetivo marcado después de que la Justicia haya avalado el plan de reestructuración que libera a Duro de unas deudas que, según ha reconocido el propio Espinosa, “superan los 1.000 millones de euros”.

El directivo mexicano se ha expresado así durante su intervención en la junta ordinaria de accionistas que Duro ha celebrado para aprobar las cuentas de 2025, entre otras cuestiones del orden del día. Espinosa ha aprovechado para afirmar que la mencionada homologación judicial “pone fin a las contingencias que han condicionado las decisiones de la compañía durante años” y “elimina la principal fuente de riesgos sobre nuestro balance”.

El presidente que querido dejar claro que a partir de ahora Duro apostará mucho por “el foco”, esto es, “concentrarnos en los negocios donde tenemos experiencia acreditada, referencias internacionales, conocimiento técnico y capacidad de ejecución”.

“Duro Felguera no tiene que estar en todas las tecnologías, ni competir en todos los mercados, ni asumir cualquier proyecto. Tiene que estar donde sus capacidades industriales aportan valor real, donde existe demanda concreta y donde el riesgo puede ser gestionado de forma responsable”, ha argumentado Espinosa, que ha puesto a México (país originario del accionista de control, Prodi) como ejemplo de mercado “con gran interés”, con proyectos valorados en 490 millones de euros.

Otros dos asuntos que han sobrevolado la junta han sido las negociaciones en marcha con Indra para vender su taller de Langreo (sobre las que Espinosa no se ha pronunciado); y el hecho de que la de este jueves haya sido la última junta celebrada en la sede de Duro Felguera en el Parque Tecnológico de Gijón antes de su traslado al complejo de Valnalón (Langreo) el próximo 1 de julio. De hecho, la práctica totalidad de la plantilla lleva dos semanas teletrabajando, por lo que la mayor parte del edificio gijonés ya está desocupado antes de recibir a su siguiente inquilino, la empresa catalana Mecalux.

En relación al taller de Barros, el consejero de Ciencia e Industria del Principado, Borja Sánchez, que ha acudido a la junta como invitado, ha reiterado que la negociación con Indra “sigue en curso”, que las posiciones “se están acercando” y que “es un proceso complejo y no es de un día para otro”.