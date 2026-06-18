Los presidentes de los Tribunales Superiores alertan del deterioro institucional y reclaman una Justicia más ágil y homogénea

Los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han expresado su preocupación por el actual clima institucional y han reclamado medidas urgentes para reforzar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Lo han hecho en el marco de las XXI Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, celebradas esta semana en Zaragoza y en las que participó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.

El encuentro concluyó con una declaración institucional y un documento de conclusiones en los que los máximos responsables de los tribunales autonómicos analizan algunos de los principales retos que afronta el sistema judicial español. Entre ellos, destacan el aumento de las vacantes en los cuerpos funcionariales, las desigualdades en la implantación de la Justicia digital y la necesidad de preservar la independencia judicial.

En la declaración institucional aprobada al término de las jornadas, los presidentes muestran su “profunda preocupación” por lo que califican como un deterioro institucional derivado de la creciente tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial. A su juicio, esta situación “erosiona las bases” del Estado democrático de derecho.

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, durante su intervención. / CGPJ

Asimismo, rechazan los ataques que, a su entender, van más allá de la legítima crítica a las resoluciones judiciales y denuncian las descalificaciones personales y acusaciones dirigidas contra integrantes de la carrera judicial. En este sentido, reivindican el respeto a la independencia de los jueces como garantía esencial para asegurar una justicia imparcial.

Más allá de la declaración institucional, los participantes dedicaron buena parte de sus trabajos a analizar la puesta en marcha de los nuevos Tribunales de Instancia y las necesidades organizativas derivadas de este modelo. Uno de los aspectos que más inquietud genera es el elevado número de plazas vacantes existentes en la Administración de Justicia.

Los presidentes consideran “preocupante” el volumen alcanzado por estas vacantes y reclaman que se adopten medidas para reducir la temporalidad y la interinidad en los puestos funcionariales, con el objetivo de garantizar una prestación más eficaz del servicio público.

Otro de los asuntos centrales de las jornadas fue la transformación digital de la Justicia. Los responsables de los TSJ advierten de que la modernización tecnológica no puede avanzar a distintas velocidades según el territorio. En su opinión, las diferencias existentes en la implantación de herramientas digitales y sistemas informáticos generan desigualdades en el acceso de los ciudadanos al servicio público y afectan a la homogeneidad de la función jurisdiccional.

El presidente del TSJ de Aragón, Juan José Carbonero Redondo. / CGPJ

Por ello, reclaman la implantación de un modelo tecnológico común en todo el país, basado en estándares compartidos y sistemas plenamente interoperables que permitan la gestión y circulación de expedientes electrónicos entre las distintas administraciones competentes.

Los presidentes también instan al Consejo General del Poder Judicial a desarrollar de forma urgente un nuevo sistema de gestión gubernativa que facilite la comunicación entre los distintos órganos de gobierno de la Justicia. Además, subrayan la necesidad de mejorar las funcionalidades del Expediente Judicial Electrónico y de abordar la incorporación de la inteligencia artificial bajo criterios de transparencia, control y respeto a la independencia judicial.

Las conclusiones incluyen igualmente peticiones para incrementar progresivamente la planta judicial, aproximar la ratio de jueces por habitante a los estándares europeos y reforzar las oficinas de comunicación de los tribunales superiores.

Las jornadas celebradas en Zaragoza concluyeron con un llamamiento a fortalecer las instituciones y a impulsar una Justicia más cercana, eficiente y adaptada a los desafíos tecnológicos y organizativos que plantea el futuro inmediato.