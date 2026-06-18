La situación de los mineros de TYC Narcea: Barbón promete estudiar si es posible tramitar la reapertura de la mina sin esperar a Transición Justa

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido con los alcaldes de las comarcas mineras a estudiar si legalmente es factible sacar a información pública el proyecto de explotación de la mina de Tyc Narcea sin necesidad de esperar a que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) se pronuncie sobre si la empresa debe o no devolver ayudas.

Esta medida venía siendo reclamada desde hace meses por parte de los trabajadores, que continúan acampados en Oviedo como medida de protesta por el cierre de la explotación. Su planteamiento es claro: poder avanzar en la tramitación autonómica para, una vez se conozcan los términos establecidos por el ITJ, tener gran parte del trabajo hecho y que no se extiendan mucho más los plazos.

Los alcaldes que conforman la Asociación de las Comarcas Mineras (ACOM) reclamaron a Barbón en la reunión “agilidad administrativa” para recuperar la actividad de la mina de Vega de Rengos, a la vez que mostraron su preocupación por el futuro de la actividad minera en el suroccidente.

Los alcaldes informan a los mineros tras la reunión / Paco Paredes

En unas declaraciones a los medios, momentos antes de participar en la reunión, la alcaldesa de Ibias y presidenta de ACOM, Gemma Álvarez, recordó que hace un mes se produjo una marcha hasta Oviedo protagonizada por los trabajadores de Mina Miura, que reclamaban el cobro de sus nóminas aplazadas, y ahora hay un grupo de mineros de TYC Narcea acampados en el Paseo de los Álamos de Oviedo por un "tema puramente administrativo".

Con este escenario sobre la mesa, la presidenta de ACOM exigió al Principado que "dejen de bloquear" la actividad de TYC Narcea, ya que es una de las "mayores empresas" de la comarca y de ella dependen 70 familias, con previsión de "duplicar" la plantilla.

El representante de los mineros, Carlos Menéndez, recordó que uno de los puntos que deben cumplirse para que levanten la acampada en Oviedo es, precisamente, que el Principado saque a información pública el proyecto de explotación. El segundo es que el ITJ mande a la empresa la documentación que la Abogacía del Estado ha preparado para establecer si finalmente tendrán que devolver o no las ayudas recibidas por la anterior propiedad de la explotación para su cierre.

Ejecución de fondos de Transición Justa

La alcaldesa de Ibias explicó, además, que en la reunión se abordaría la ejecución de los fondos de Transición Justa. Álvarez afirmó que los alcaldes asturianos están "bastante preocupados" por ver a dónde se están destinando todos los fondos de transición, porque el Ejecutivo "vende" que Barbón fue "alcalde asturiano" e "hijo de minero", pero después estos fondos se destinan a "zonas de costa o ni se ejecutan".

Los alcaldes de las comarcas mineras exigieron “el compromiso y la justicia” que Barbón pedía cuando era alcalde, y que los fondos de Transición Justa se destinen realmente a las zonas mineras.