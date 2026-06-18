El secreto "Versalles" asturiano que vuelve a abrir sus puertas en un rincón casi escondido de uno de los lugares más turísticos del Norte

Un palacio en una aldea de Cudillero, jardines a la francesa, un interior casi intacto y parado en el tiempo, obras de Goya, El Greco, Luca Giordano o Carducho, tapices históricos y una historia familiar de esas que merece la pena llevar al cine. Todo eso y más es la famosa Quinta de Los Selgas, uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de Asturias. Se la conoce a menudo como el “Versalles asturiano”, sobre todo por sus jardines, aunque en realidad su interés va mucho más allá: es palacio, finca histórica, colección artística, biblioteca, mobiliario, tapices y memoria de una familia burguesa ilustrada de finales del XIX. Fortunato y Ezequiel Selgas amasaron una fortuna que, en gran parte, dedicaron a una de sus grandes pasiones: el arte.

Interior de la Quinta de los Selgas en el Pito. / Ana Rubiera

La colección que durante años reunieron los hermanos, producto de sus viajes por todo el mundo, acaba de abrir de nuevo las puertas en El Pito, una escondida aldea de Cudillero, a su vez uno de los destinos turísticos más visitados del norte de España.

La Quinta está abierta al público desde el pasado 6 de junio y se puede visitar hasta el 13 de septiembre. La entrada actual incluye jardines, casa principal, pabellón de tapices y museo escolar.

Qué se puede ver en la Quinta de Selgas

La visita permite recorrer una finca concebida como residencia burguesa ilustrada de finales del siglo XIX, con una casa principal decorada casi como un museo doméstico, jardines históricos de inspiración francesa, italiana e inglesa, un pabellón de tapices, el museo escolar y el entorno monumental vinculado a la familia Selgas-Fagalde. El conjunto fue declarado en 2026 Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico, precisamente por la suma de edificios, jardines, colecciones artísticas, biblioteca, artes decorativas y documentación.

Todo este patrimonio está gestionado por la Fundación Selgas, que cada verano desde hace unos cuantos años opta por compartir sus obras con el gran público. Hay una gran mezcla -pintura antigua, retratos, escenas religiosas y mitológicas, tapices, muebles franceses, porcelanas, relojes, textiles, camas históricas, chimeneas, techos pintados, objetos decorativos-, y la visita merece la pena. Eso sí, de forma pausada y con tiempo para disfrutar de cada detalle.

Y para los que tenga prisa, pero no quieran renunciar a pasar por los Selgas, aquí tienen una selección de lo imprescindible realizada por LA NUEVA ESPAÑA, según las indicaciones de la Fundación Selgas.

Diez piezas imprescindibles

1. Retrato del General Ricardos, de Francisco de Goya

Es la gran pieza goyesca que sigue asociada a la Quinta tras la salida del famoso "Aníbal vencedor". Se conserva en la Sala Luis XV y la propia fundación la define como "una de las obras más preciadas del palacio". Fue pintada en 1794 y representa al militar Antonio Ricardos sentado, con uniforme y condecoraciones.

2. "La Anunciación de la Virgen", atribuida a El Greco

Es una de las joyas patrimoniales de la colección. También se identifica como "La Asunción de la Virgen" o "Inmaculada Concepción". Fue declarada BIC como bien mueble en 2024. El Principado la describe como un óleo sobre lienzo de 109 por 57 centímetros, vinculado a la Quinta de El Pito, y como una reducción con variantes de la obra que El Greco pintó para la capilla Oballe de Toledo.

3. Adoración de los Reyes Magos, de Theodoor van Loon

Una obra de gran formato situada en la Alcoba Pompeyana, el dormitorio de Fortunato de Selgas. La Fundación la presenta como la obra pictórica más importante de esa estancia. Es un óleo barroco del siglo XVII, de 1,62 por 2,41 metros, con clara influencia italiana y ecos de Caravaggio.

4. "Diana curada por Endimión", de Luca Giordano

Está en la Sala Luis XIII. Es un óleo de considerable tamaño, de finales del siglo XVII, y representa una escena mitológica. La Fundación lo considera muy representativo del estilo vigoroso y de la ejecución enérgica de Luca Giordano.

5. Retrato del Infante Carlos II, atribuido a Juan Carreño de Miranda

Una de las obras destacadas del vestíbulo, concebido como una auténtica galería de retratos. La atribución al asturiano Carreño Miranda tiene especial interés asturiano, por tratarse del gran pintor barroco nacido en Avilés.

6. Las escenas de batalla de Peeter Snayers

En el vestíbulo destacan dos lienzos de 1650: "Levantamiento del sitio de Cambray" y "La toma del Castillo de La Mote D’AboiS", Son obras del flamenco Peeter Snayers y funcionan casi como documentos visuales de la Guerra de los Treinta Años.

7. Los bocetos de Corrado Giaquinto

La colección conserva varias obras atribuidas a Giaquinto. En la Alcoba Luis XVI figuran "La justicia y la paz" y "El sueño de San José"; la primera se relaciona con un gran lienzo definitivo conservado en el Museo del Prado. En la Alcoba Angelitos aparecen además "La Felicidad Pública", "La Magnanimidad", "La Liberalidad" y "La Paz", estudios preparatorios vinculados a la decoración del Palacio Real de Madrid.

8. Las escenas de la vida de San Bruno, de Vicente Carducho

Son pequeños bocetos preparatorios para el gran ciclo de la Cartuja de El Paular. La Fundación subraya su técnica suelta, el trazo nervioso y su condición de estudios. Aparecen en estancias como la Alcoba Pompeyana y la Alcoba Angelitos.

9. "Alegoría de la guerra", de Jan Brueghel el Joven

Se encuentra en la Alcoba La Noche, junto a paisajes clasicistas y una tabla hispano-flamenca. Es un óleo sobre cobre, un soporte especialmente apreciado por su finura y brillo, y aporta otro nombre internacional de peso al recorrido.

10. Los tapices históricos del Pabellón de Tapices

En el pabellón se conserva una colección de tapices con piezas del siglo XVI, entre ellas "Gabael llega a Ecbatana para presenciar la boda de Tobías y Sara", además de tres tapices de la historia bíblica de Jacob. En la escalera principal hay también dos grandes tapices sobre la historia de Noé.