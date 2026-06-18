Tasaciones pedidas por Indra valoran Barros en 6,5 millones como máximo

Indra ha encargado a empresas externas varias tasaciones del taller de construcciones mecánicas que tiene Duro Felguera en Barros (Langreo), donde la multinacional de defensa mantiene su empeño en establecer una fábrica de vehículos blindados. Y todas las tasaciones realizadas, indican fuentes conocedoras, arrojan que el recinto langreano tiene un valor que oscila aproximadamente entre los 5,2 y los 6,5 millones de euros como máximo. Se trata de precios dentro de la horquilla que Indra viene ofreciendo a Duro en las últimas semanas (el máximo que ha trascendido hasta la fecha son 6 millones), pero la empresa asturiana de ingeniería ha situado el mínimo en casi el triple, unos 16 millones. Esa diferencia es lo que atasca la operación.

Con todo, para Indra el "escenario prioritario" sigue siendo ubicar una planta industrial en el espacio de Barros, según remarcaron fuentes de la compañía. "Queremos tener una fábrica cerca del Tallerón", indicaron desde la multinacional.

No obstante, como ya avanzó este periódico, en Indra también tienen claro que la oferta a Duro "no es eterna" y que "si la negociación no sale bien, habrá que buscar otra localización". Una candidata emergente a albergar la inversión es el municipio de As Pontes (La Coruña), donde la Xunta de Galicia está impulsando inversiones industriales para revitalizar los terrenos de la antigua central térmica de Endesa. Y también se están posicionando las autoridades de la ciudad y la provincia de León, donde Indra ya cuenta con un centro tecnológico y donde prevé implantar una fábrica de drones.

El director de la división de blindados de Indra, Frank Torres, aseguró el pasado martes en la feria de defensa Eurosatory, en París, que la empresa está barajando las opciones tanto de Barros como de As Pontes, pero que estas "no son las únicas". Y fue más allá: la compañía está en busca de localizaciones para una tercera factoría de carros de combate, que se sumaría a la de Gijón y a la que se establezca en Asturias, Galicia, León o el territorio que Indra decida finalmente.

Desde Indra apuntaron que la necesidad de esa tercera planta de blindados (algo que Torres desveló en París), se debe a que "el Gobierno nos está adjudicando programas muy importantes" y que, por tanto, la compañía necesita la suficiente capacidad productiva para llevarlos a cabo.

Sí es conocido que Indra está en conversaciones "avanzadas", según reconoció Frank Torres, con las empresas alemanas Rheinmetall (que tiene una fábrica de municiones en Trubia) y MAN para desarrollar los modelos de dos de los grandes programas de blindados adjudicados por el Ministerio de Defensa: los obuses autopropulsados sobre ruedas (un contrato valorado en 2.686 millones de euros) y los vehículos lanzapuentes (382 millones). En su momento, Indra manifestó su deseo de que esos encargos se fabricaran en el Tallerón, pero los mencionados proyectos para crear otras dos factorías mantienen la incógnita de qué programas se ejecutarán en cada una de las plantas.

Primer día de trabajo

En cualquier caso, quien desde el día de ayer deberá tomar ese tipo de decisiones es el catalán Josep Maria Recasens, que ayer tomó posesión como consejero delegado de Indra en sustitución de José Vicente de los Mozos. Según fuentes de Indra, Recasens desempeñó su primer día de trabajo con reuniones con el equipo directivo.

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Por otro lado, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) –empresa propiedad del anterior presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier– y el grupo emiratí EDGE formalizaron ayer en París el acuerdo para constituir una empresa conjunta en Emiratos Árabes Unidos con una cartera comercial prevista de hasta 1.725 millones de euros. Se prevé que la nueva compañía conjunta empiece a funcionar durante el último trimestre de este año.