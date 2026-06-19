Más de 6.000 aspirantes optan este sábado en Asturias a 566 plazas docentes
También se examinarán aquellas personas que quieran entrar en el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas
Asturias celebrará mañana sábado la primera prueba de las oposiciones docentes con 6.014 aspirantes admitidos para cubrir 566 plazas en los cuerpos de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. La principal novedad del proceso es la vuelta a un examen inicial concentrado en una sola jornada, con el desarrollo del tema y el supuesto práctico, a excepción de las especialidades de Música, en el caso de maestros, y de las plazas de catedráticos, que afrontarán las dos fases de forma separada en el tiempo.
El cuerpo de maestros reúne 5.927 aspirantes y 556 plazas repartidas en siete especialidades. Educación Primaria cuenta con la mayor oferta, 148 plazas, seguida de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, con 100 cada una. Educación Infantil dispone de 85; Inglés, de 71; Música, de 28, y Educación Física, de 24.
Infantil es la especialidad con más personas admitidas, 1.675, por delante de Primaria, con 1.556. Después figuran Pedagogía Terapéutica, con 871; Inglés, con 593; Audición y Lenguaje, con 559; Educación Física, con 451, y Música, con 222.
Las oposiciones se celebrarán ante 104 tribunales distribuidos en trece centros educativos de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera. Música, Inglés y Audición y Lenguaje tendrán una sola sede, mientras que el resto contará con dos ubicaciones.
En catedráticos se ofertan diez plazas: siete de Repertorio con Piano para Instrumentos, dos de Piano y una de Composición, con 87 aspirantes. En su caso, quienes superen esta fase afrontarán después la programación y la unidad didáctica.
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