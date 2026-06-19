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El adiós a las aulas: todas las celebraciones del fin de curso en Asturias

Abrazos, graduaciones y mucha emoción marcaron el último día de clase antes de las vacaciones de verano en los centros educativos asturianos

Las fiestas de fin de curso en Avilés

Las fiestas de fin de curso en Avilés

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Miles de estudiantes asturianos despidieron este viernes el curso escolar entre abrazos, fotografías y emotivas celebraciones en los centros educativos. El último día de clase estuvo marcado por la alegría de las vacaciones de verano, pero también por la nostalgia de quienes cierran una etapa académica junto a compañeros y profesores.

Las imágenes del fin de curso reflejan sonrisas, actuaciones, graduaciones y momentos de despedida que ponen el broche de oro a un año repleto de esfuerzo y aprendizaje en las aulas del Principado

Gijón despide las clases con una historia de convivencia escolar: “Ganamos todos”

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Gijón despide las clases con una historia de convivencia escolar: “Ganamos todos” /

Las fiestas de fin de curso en algunos colegios de Avilés

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En imágenes: las fiestas de fin de curso en algunos colegios de Avilés /

Así despiden el curso los colegios de Siero

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Los alumnos del CRA de Viella y Faes, celebrando el fin de las clases /

Juegos y comidas en el fin de curso en Llanera

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Fiesta en el colegio de Lugo de Llanera /

Las aulas se despiden hasta septiembre: así acabaron el curso el colegio Santiago de Apóstol de Mieres y el Turiellos de Langreo

Las aulas se despiden hasta septiembre: así acabaron el curso el colegio Santiago de Apóstol de Mieres y el Turiellos de Langreo

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EN IMÁGENES: Fin de curso festivo en Villaviciosa

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Coles/16cb4388-8b44-4dc7-9934-8ea4a1fa22ec / Maliayo / CRA La Marina

El fin de curso en los colegios de Oviedo

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El fin de curso en los colegios de Oviedo / Miki López

En imágenes: La fiesta de fin de curso en el Enrique Alonso

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En imágenes: La fiesta de fin de curso en el Enrique Alonso / Mario Canteli

El último día de curso en el colegio Matemático Pedrayes de Llastres en imágenes

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El último día de curso en el colegio Matemático Pedrayes de Llastres en imágenes / C. P. Matemático Pedrayes

Las fiestas en los colegios de Grado, en imágenes

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Fiesta de la espuma en el colegio Bernardo Gurdiel. / C. E.

Un fin de curso por todo lo alto en La Fresneda, Siero

Un fin de curso por todo lo alto en La Fresneda, Siero

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Un fin de curso por todo lo alto en La Fresneda, Siero / L. R.

En imágenes: el colegio Obanca cierra el curso con su tradicional romería

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