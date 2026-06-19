El adiós a las aulas: todas las celebraciones del fin de curso en Asturias
Abrazos, graduaciones y mucha emoción marcaron el último día de clase antes de las vacaciones de verano en los centros educativos asturianos
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Miles de estudiantes asturianos despidieron este viernes el curso escolar entre abrazos, fotografías y emotivas celebraciones en los centros educativos. El último día de clase estuvo marcado por la alegría de las vacaciones de verano, pero también por la nostalgia de quienes cierran una etapa académica junto a compañeros y profesores.
Las imágenes del fin de curso reflejan sonrisas, actuaciones, graduaciones y momentos de despedida que ponen el broche de oro a un año repleto de esfuerzo y aprendizaje en las aulas del Principado
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