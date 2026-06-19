Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 19 de junio de 2026

Oviedo

Charla con Ignacio Martínez de Pisón

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, acoge la charla «Historias de la Historia» con el escritor Ignacio Martínez de Pisón, reconocido por su maestría para entrelazar historias íntimas con el contexto histórico. Le presentará Eduardo San José Vázquez, catedrático de Literatura de la Universidad de Oviedo. La actividad se enmarca en el ciclo «La Huella del Tigre», organizada por Tribuna Ciudadana.

Microteatro y títeres

La plaza del Ayuntamiento acoge de 17.00 a 20.00 horas «SIE7E», de Ymedio Teatro, dentro de la programación de CAFCA*26. El espectáculo, dirigido a todos los públicos, fusiona teatro de calle, teatro de sala y títeres en un original formato de microteatro sobre ruedas, con funciones de diez minutos para grupos reducidos de hasta quince espectadores.

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Feria Internacional del Grabado

La Fundación Municipal de Cultura inaugura a las 12.30 horas una nueva edición de Alma Gráfica, la Feria Internacional del Grabado, que se celebrará hasta el 21 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. La jornada incluye una visita guiada a las exposiciones y expositores tras la apertura, un taller de exlibris para mayores de 18 años a las 17.00 horas, una nueva visita guiada a las 17.30 horas y un taller de serigrafía para niños de 6 a 12 años, impartido por Verónica Ledo, a las 19.30 horas. La feria abrirá de 12.30 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Composición de recreativos

El pasaje de la calle Pelayo acoge de 18.00 a 21.30 horas «Recreativos Federico», de Álex Peña, dentro de la programación de CAFCA*26. La composición, recomendada a partir de 10 años, reúne siete máquinas recreativas inspiradas en la obra y el universo de Federico García Lorca para reflexionar, con humor, crítica y poesía, sobre la mercantilización del legado artístico.

Festival Internacional del Humor

El Auditorio Príncipe Felipe presenta a las 21.30 horas el espectáculo «K decirte K no sepas», protagonizado por Lala Chus y Bertus, dentro de la programación del Festival Internacional del Humor (FIHU).

Concierto Adultos Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto celebra, a las 12.00 horas, un concierto de su alumnado adulto en el salón de actos. La actuación, con acceso libre hasta completar aforo, permitirá mostrar el trabajo desarrollado por los estudiantes durante el curso.

Teatro de calle

La plaza Daoíz y Velarde acoge de 19.00 a 20.00 horas el espectáculo «Check Out», de Adrián Conde, dentro de la programación de CAFCA*26. Se trata de una comedia visual inspirada en el cine mudo, en la que el personaje de Eugenio, botones de hotel, protagoniza una historia de clown y enredos que reflexiona con humor sobre el tiempo, la familia y la importancia de vivir el presente.

Encuentro coral

El V Encuentro Coral «Oviedo Origen en el Camino» reúne a las 19.30 horas al Coro de Ferreros, dirigido por Rebeca Velasco Rodríguez, y a la Agrupación Coral La Corredoria, bajo la dirección de Carlos Esteban, en una nueva cita de la programación coral de la ciudad.

Aula de Saxofón

La Escuela Municipal de Música Mª Teresa Prieto ofrece un concierto del Aula de Saxofón, impartido por el profesor Roberto Abella. La actuación es de acceso libre hasta completar aforo.

Espectáculo de sombras

El Teatro de Pumarín presenta de 18.30 a 19.15 horas el espectáculo «SUM», de Baychimo Teatro, dentro de la programación de CAFCA*26. Dirigido a la primera infancia, entre los 18 meses y los 5 años, la propuesta explora el juego con la sombra como proyección de la identidad, los miedos y los deseos, en una pieza de acción sin palabras que invita a la sorpresa y al humor en un espacio escénico minimalista.

Espectáculo de acrobacias

La plaza de la Escandalera acoge de 20.00 a 21.00 horas el espectáculo «Latas», de D’Click, dentro de la programación de CAFCA*26. La propuesta, dirigida a todos los públicos, combina acrobacias y lenguaje corporal en una pieza sobre la convivencia, el juego y la necesidad del otro, donde tres personajes construyen y destruyen su propio universo a partir del movimiento, el humor y la poesía visual.

Taller de teatro y danza

El Teatro Filarmónica ofrece de 20.00 a 21.15 horas el espectáculo «Tiempo», de Taller 3, dentro de la programación de CAFCA*26. La propuesta escénica, dirigida a todos los públicos, se articula en siete relatos independientes interpretados en distintos lenguajes de danza y teatro, con la participación de alumnado de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas de Oviedo. La obra reflexiona sobre la percepción del tiempo a través de una creación colectiva que combina creatividad individual y trabajo escénico conjunto.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo cuelga la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotiidano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

Sigue hoy la Feria del Libro de Gijón (FeLiX). El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Tomás y Valiente y en el paseo de Begoña, será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los hilos temáticos de la feria son «El fútbol que une», «Geópolis», «Narrativas del colapso», «Nuevos laberintos de la fantasía», «Puro cuento»_y «Salud mental. El dolor que no duele». Y algunas citas de la jornada son las siguientes: María Badia en conversación con Jorge Iván Argiz a las 17.00 horas en la carpa Alborá. A la misma hora, en la Escuela de Comercio, se celebrará el coloquio «Escribiendo las cuatro estaciones. Novelas estacionales», con Violeta Reed, Sara Winnington, Noemí Muñiz y Cherry Chic. Modera Sandra Yáñez. A las 18.15 horas, en la carpa Atalaya, Lucía Solla Sobral, autora de «Comerás flores», charlará con Rosa Valle. A las 18.30 horas, en el Antiguo Instituto, coloquio «Fútbol y Literatura» con Héctor Escobar y Giuseppe Grosso. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, coloquio «Healing fiction o escribir para sanar», con Alexandra Roma, Lisina Coney, María Martínez, Nerea Pascual y Esmeralda Romero. Modera Noemí Muñiz. A las 20.15 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectará «Soy Nevenka», dirigida por Icíar Bollaín. Después, coloquio con Nevenka Fernández, autora de_«El poder de la verdad», con Alicia Luna. A las 20.15 horas, Juan Gómez Bárcena, autor de «_Mapa de soledades» o «Abril o nunca», en conversación con Ángela García Domínguez en la carpa Atalaya. A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, Ricardo Menéndez Salmón, autor de «Arca», conversará con Rafa Gutiérrez Testón.

Fiestas de San Juan de La Calzada

A las 17.00 horas, apertura y más tarde habrá bingo musical. A las 19.00 horas, pregón de Gonzalo Méndez, presidente del Club Natación Santa Olaya. El «Grupo ADN» actuará a las 21.00 horas y la orquesta «Tango», a las 22.30 horas.

Fiestas de Viesques

Primera jornada festiva en Viesques. A las 19.00 horas se inaugurarán las celebraciones. A las 20.00 horas, «Pequeño Club Imposible» y a las 22.00 horas, actuará la orquesta «Cuarta Calle». A las 0.30 horas, concierto de Henry Méndez.

Fiestas de San Juan de Tremañes

A las 17.30 horas, pregón y chupinazo y después, juegos infantiles. A las 19.00 horas, tute y ajedrez, cañón de espuma y chocolatada.

Fiestas de San Juan de Mareo

Primer día de celebraciones en Mareo. «Tekila» amenizará la verbena.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto al piano de Laura Ballestrino, enmarcado en el ciclo «Los Conciertos del Museo», organizado por Juventudes Musicales de Gijón.

Palacio de Revillagigedo

En el marco de la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», se desarrollará el concierto «Artefactum. In vino veritas». Será a las 20.00 horas y lo protagonizarán César Carazo_(canto y viola); Alberto Barea (canto y orlos); José Manuel Vaquero_(organetto y zanfona); y Álvaro Garrido (percusión y coros).

Teatro en El Coto

A las 18.15 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, «Producciones Viesqueswood» ofrecerá la obra «La Feria del Destino».

Escuela de Comercio

Puede visitarse la exposición «El cuidado a través de sus vestigios», una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Museo Barjola

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en_La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en el Niemeyer

La Sala Club del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas «Tributo», dentro de EscenAvilés y el ciclo Off Niemeyer. Las entradas tienen un precio de 18 euros y están a la venta en taquillas y canales habituales.

Solsticio en las fuentes

Avilés celebra el solsticio de verano con el enramado de las fuentes de San Francisco, Doña Rolindes y Los Caños de Rivero, de 15.00 a 22.00 horas. A las 19.00 horas habrá actividad en Los Caños de Rivero.

Visita de Leyendas

La empresa Vantur ofrece la visita guiada «Misterios y Leyendas», con salida a las 19.15 horas desde la escultura de Pedro Menéndez, en el parque del Muelle. El precio para adultos es de 12 euros y se requiere reserva previa.

Paseos por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del puerto deportivo con pases a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas, con visita al Espacio Portus incluida. El precio es de 12 euros por pasajero.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer mantiene abiertas las muestras «Agua», de Edward Burtynsky, «Naturalezas Vivas» y la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. El horario es de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en la Casa Cultura

La Casa de Cultura exhibe la exposición «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una muestra con piezas de artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Víctor Manuel en las fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy, a las 18.00 horas, habrá el espectáculo de «Magia Retrofuturista TrycyPunk», a cargo de «TuboyTapa», en el parque Jovellanos.A las 20.00 llegará la actividad «Música na cai», con «Claxon Boys», en la plaza Requejo. El conciertoi estrella de las fiestas, a cargo de Víctor Manuel, será a las 21.30 horas, en el pozo Baredo. A las 23.30 horas actuará la orquesta «Nueva York» en el parque Jovellanos.

Concierto en el teatro José León Delestal

El teatro José León Delestal acoge hoy, a las 19.30 horas, un concierto extraordinario de la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias). El evento será de carácter gratuito para todo el público. El concierto constituye el broche de oro de una «Masterclass» de dirección orquestal liderada por el maestro Johannes Schlaefli (en la foto).

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes alberga una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que «surja la inspiración» al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias»

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.