Los agentes inmobiliarios asturianos rechazan la declaración de zonas tensionadas: "Limitar los precios no es la solución"

"Topar los precios del alquiler no puede ser la solución". Es la conclusión que el presidente del Colegio Oficial de Agentes de Propiedades Inmobiliarias (Coapi) de Asturias, Antonio Vega, sacó de las Jornadas sobre vivienda celebradas este viernes en la Cámara de Comercio de Oviedo, bajo el título "Zonas Tensionadas: ¿Solución o Drama?" en las que se puso sobre la mesa uno de los debates más complejos del momento: cómo afrontar el problema del acceso a la vivienda sin generar efectos contraproducentes en el mercado.

"El problema de la vivienda no admite soluciones inmediatas ni simplistas", aseveró Vega. A su juicio, la clave pasa por políticas sostenidas en el tiempo y, especialmente, por un impulso decidido a la vivienda protegida. "Tenemos que pensar en soluciones que den resultados en el horizonte de 2030 o 2031", señaló, insistiendo en la necesidad de una planificación a largo plazo.

Uno de los puntos más controvertidos abordados durante la sesión fue la delimitación de las denominadas zonas tensionadas. Vega mostró sus discrepancias ante la propuesta del Principado que plantea poder comprar viviendas en los puntos más conflictivos para intervenir en el mercado. Actualmente son zonas tensionadas en Asturias las siguientes: Llanes capital además de Posada, Barro, Niembro, Nueva y Poo (Llanes); los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla; Luanco (Gozón), y La Magdalena (Avilés).

"Hay que dar soluciones a la vivienda a la gente joven, a mucha", afirmó el presidente, aunque añadió que esas soluciones "no tienen por qué ser zonas de primera línea de playa o zonas en las que la segunda vivienda es lo que prevalece". Asimismo, Vega se preguntó "qué recursos presupuestarios se destinarán a esta medida". A su juicio, "si esas partidas son relevantes, podrían emplearse en la construcción de vivienda protegida o de viviendas a precios asequibles".

Durante la jornada también intervino el doctor en Derecho Carles Sala Roca, quien expuso los resultados de un estudio sobre la aplicación de regulaciones del alquiler en más de un centenar de países durante el último siglo y habló sobre la experiencia en Cataluña.

Según explicó, la evidencia analizada muestra que los mecanismos de contención de rentas contribuyen a frenar los precios de los alquileres, aunque también reducen la oferta disponible de vivienda. Aseguró que este efecto provocó en Cataluña que parte de los pequeños propietarios optasen por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler.

Régimen sancionador

Sala señaló que, a diferencia de Cataluña, Asturias no cuenta con un régimen sancionador específico vinculado a las zonas tensionadas, por lo que considera que será necesario observar cuál es el comportamiento del mercado una vez que las medidas entren en vigor tras su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Asimismo, apuntó que "la declaración de zonas tensionadas en ámbitos parciales dentro de un mismo municipio, como ocurre en Asturias, podría generar una reducción de la oferta en esos espacios y desplazar la demanda hacia otras zonas del concejo".

Por último, reclamó que la declaración de zonas tensionadas vaya acompañada de un plan que "permita revertir las circunstancias que motivan su aprobación" y defendió que este tipo de medidas deben tener "carácter transitorio y extraordinario", evitando que se prolonguen de forma indefinida.