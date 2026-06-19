El bonito, la excelencia del Cantábrico, se disfruta con Bodegas Marqués de Riscal

Si hay un pescado por excelencia en el norte ese es el bonito. Inconfundible por su sabor y por todas sus propiedades nutricionales. Un túnido que en la cocina admite infinitas formas de prepararse y disfrutarse y que marida a la perfección con un buen vino blanco.

Fruto de esa unión nacen las I Jornadas "Nuestro bonito y los blancos de Riscal", una alianza culinaria que aspira a convertirse en una imprescindible en el calendario gastronómico.

En el evento en el que participan varios restaurantes de diferentes partes de Asturias, se podrá probar este manjar del Cantábrico con una copa de Marqués de Riscal Sauvignon blanc y con Marqués de Riscal verdejo sobre lías finas

La cita además está organizada por bodegas Herederos del Marqués de Riscal. Con una dilatada trayectoria en el mundo del vino, la bodega dio sus primeros pasos en 1858, hasta convertirse en una empresa pionera y referente de un sector vitivinícola en continua transformación.

Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos como el título de Mejor Viñedo del Mundo 2024 o la certificación ecológica en 2018 de todos sus viñedos en Rueda. Además, se trata de la primera bodega que empezó a embotellar el vino, ya que antes se comercializaba en pellejos

Entre sus grandes lanzamientos destaca Barón de Chirel en 1986 y el vino Tapias, el único en España comercializado en la plaza de Burdeos así, como el icónico vino Marqués de Riscal Reserva, presente en más de 110 países.

Y junto a esta famosa bodega Argüelles Selección, distribuidor oficial de la marca para Asturias.

Creada en 2018 por Luis Manuel y Silverio Argüelles, es una empresa del grupo Disceas, empresa líder de la distribución en Asturias, especializada en buscar la máxima calidad tanto en los vinos que comercializa, como en la alimentación gourmet.