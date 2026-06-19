Chelo Álvarez, psicóloga general sanitaria: "Las personas mayores que utilizan el móvil con frecuencia presentan mejor memoria, mayor agilidad mental y una menor incidencia de demencia"

Durante años, se ha extendido la idea de que la tecnología podía ser perjudicial para las personas mayores. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan justo en la dirección contraria: el teléfono móvil puede convertirse en una herramienta muy útil para favorecer un envejecimiento activo, saludable y autónomo.

Un metaanálisis publicado en 2025, realizado con más de 400.000 personas mayores de 50 años, concluye que el uso habitual de móviles, ordenadores e internet se asocia con una mejor salud cognitiva. Los resultados muestran una reducción significativa del riesgo de deterioro cognitivo y una ralentización del declive mental relacionado con la edad.

La explicación es sencilla. Muchas de las actividades que hacemos cada día con el móvil ponen en marcha funciones importantes del cerebro. Enviar mensajes, hacer videollamadas, buscar información o realizar gestiones online exige atención, memoria, capacidad de decisión y resolución de problemas. En definitiva, una forma cotidiana de mantener la mente activa.

Los estudios realizados en España refuerzan estas conclusiones. Las personas mayores que utilizan el móvil con frecuencia presentan mejor memoria de trabajo, mayor agilidad mental y una menor incidencia de demencia. Algunas investigaciones incluso han observado mejoras en la fluidez verbal y el razonamiento tras unas pocas semanas de uso continuado.

Otros beneficios

Además, las técnicas de neuroimagen han detectado una mayor conectividad cerebral en personas que utilizan herramientas digitales. Estos hallazgos ayudan a desmontar el mito de la llamada "demencia digital", una idea muy difundida pero poco respaldada por la evidencia científica.

Más allá de lo cognitivo, el teléfono móvil también tiene un importante impacto emocional y social. La soledad es uno de los grandes riesgos en la vejez, y las tecnologías de comunicación ayudan a reducirla. Aplicaciones como WhatsApp permiten mantener el contacto con familiares y amigos de forma sencilla y frecuente, reforzando el apoyo emocional y la sensación de pertenencia.

Favorece la autonomía personal

El móvil también favorece la autonomía personal. Existen aplicaciones que ayudan a controlar aspectos relacionados con la salud, a recordar la medicación o incluso a detectar caídas. A ello se suma el desarrollo de la telemedicina, que facilita el acceso a profesionales sanitarios sin necesidad de desplazamientos, algo especialmente útil para personas con movilidad reducida o que viven en zonas rurales.

A pesar de todas estas ventajas, la brecha digital sigue existiendo. Se calcula que alrededor del 30 por ciento de las personas mayores de 65 años no utiliza el teléfono móvil. Entre las causas más frecuentes están la falta de formación, el miedo a equivocarse o la sensación de que la tecnología es demasiado complicada.

Sin embargo, la experiencia demuestra que estas barreras pueden superarse. Los programas de formación adaptados, prácticos y cercanos ofrecen muy buenos resultados. Además, invertir en alfabetización digital no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, sino que también puede ayudar a reducir costes sanitarios a medio y largo plazo.

En una sociedad cada vez más envejecida, el teléfono móvil deja de ser solo una herramienta de comunicación para convertirse en un recurso de salud, bienestar y autonomía. Integrar la tecnología en la vida cotidiana de las personas mayores no es un lujo ni una moda: constituye una oportunidad real para envejecer con mayor independencia y mejor calidad de vida.