Los colombianos residentes en Asturias pueden votar en Oviedo a su presidente este domingo

Un total de 1958 colombianos residentes en Asturias están llamados este domingo, día 21, a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país, que enfrentan al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y al de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Como en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, los colombianos inscritos podrán votar en las mesas instaladas en el Centro Social "El Cortijo" de La Corredoria, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

En las elecciones de hace tres semanas ejercieron el voto en Asturias un total de 1.272 colombianos, un 64 por ciento de los inscritos, "una participación alta", según indicó el vicecónsul colombiano en Bilbao, Juan Pablo León. León recordó que los participantes en las votaciones tienen que presentar la cédula de identificación colombiana, ya que no sirven papeles expedidos por las autoridades españolas.

Los colombianos residentes en Oviedo también han podido ejercer el voto a lo largo de esta semana en el punto de votación instalado en el Consulado de su país en Bilbao. Aún podrán hacerlo este sábado.

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En el barrio de Pumarín de Oviedo, uno de los que cuenta con más población colombiana en la capital asturiana, se puede ver algunos carteles invitando a los residentes a votar, tanto por uno como otro candidato. Y para aquellos residentes en Oviedo, pero que están inscritos en Bilbao para votar, se han llegado a habilitar incluso autocares para que puedan acudir a ejercer su derecho en la capital vizcaína. Este detalle da idea de la importancia que se da estas votaciones.