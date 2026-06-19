Varias denuncias por "hurto amoroso" en Oviedo y Gijón: la Policía Nacional aconseja desconfiar de los desconocidos que se acercan de forma demasiado familiar

Un hombre mayor sale del portal y se encuentra de bruces con una mujer que en medio de grandes aspavientos le besa y le da grandes abrazos. El hombre, un poco embarazado, soporta este exhibición un tanto molesta de cariño en la creencia de que se trata de una familiar al que ha perdido la pista. La mujer parece conocerlo de toda la vida e incluso le pregunta por otros familiares. Después de un rato se despiden y el hombre continúa a sus quehaceres. Sólo un poco más tarde se da cuenta de que le han robado la cadena de oro, el anillo o incluso la cartera.

A esta modalidad de robo se la denomina "hurto amoroso" y se han presentado varias denuncias recientemente en Oviedo y Gijón.

La Policía Nacional alerta a la ciudadanía sobre esta modalidad delictiva que tiene como principales víctimas a personas especialmente vulnerables, como personas mayores, personas que viven solas o ciudadanos con dificultades para desenvolverse en determinadas situaciones.

Los autores actúan principalmente en la vía pública y seleccionan a sus víctimas tras observarlas previamente. Utilizan técnicas de engaño y manipulación emocional, acercándose a ellas con una actitud amable y de aparente confianza.

En muchos casos, simulan conocer a la víctima, aseguran tener amigos o familiares en común o se ofrecen a acompañarla, ayudarla o prestarle algún tipo de asistencia. Aprovechando la sorpresa y la distracción generadas, establecen un contacto físico cercano mediante abrazos, muestras de cariño o gestos de afecto para sustraer joyas, relojes, carteras, teléfonos móviles u otros objetos de valor sin que la víctima llegue a percatarse de ello en ese momento.

La Policía Nacional recomienda desconfiar de personas desconocidas que se aproximen de forma excesivamente cercana o familiar; evitar facilitar información personal a personas recién conocidas; mantener una distancia prudencial y proteger las pertenencias personales; extremar la precaución ante abrazos, besos o muestras de afecto inesperadas por parte de desconocidos; solicitar ayuda a familiares, allegados o a los servicios de emergencia si se percibe una situación extraña o sospechosa; avisar inmediatamente a la Policía Nacional ante cualquier intento de engaño o si se ha sido víctima de un delito.

La colaboración ciudadana es esencial para prevenir este tipo de hechos. La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier incidente, ya que la información aportada por las víctimas y testigos resulta fundamental para la identificación y detención de los responsables.

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