Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: "El local insignia del noroeste"

Hace varias semanas se conoció el TOP 100 Clubs de DJ Mag 2026, la lista más influyente del mundo del clubbing a nivel mundial, elaborada por la prestigiosa revista especializada en música electrónica y DJs.

El ranking destaca a España como una de las grandes potencias internacionales del ocio nocturno, con hasta cuatro clubs españoles en el top 10: tres en Ibiza, UNVRS (primer puesto), Ushuaïa (tercer puesto) y Hi Ibiza (cuarto puesto); y FABRIK en Madrid (octava posición). En total, el listado incluye 12 salas nacionales, la segunda cifra más alta del mundo, y entre ellos hay una discoteca gallega: la Sala Pelícano, en A Coruña, que ocupa el puesto 81 en la la prestigiosa lista.

"Un referente de la vida noctura en el noroeste"

"Un referente de la vida nocturna en el noroeste de España". Así define la prestigiosa revista a la Sala Pelícano, a la que describe como "un espacio amplio y de varios niveles que difumina la línea entre superclub y sala de conciertos".

La publicación pone también el foco en la amplitud de sus instalaciones: "Dos plantas y una terraza al aire libre, se centra en una enorme sala principal, franqueada por palcos VIP, una segunda pista de baile y gigantescas pantallas LED, todo ello alimentado por un sistema de sonido e iluminación de alta gama".

"Durante el último año, su variada programación, que incluye desde sesiones nocturnas hasta grandes conciertos, ha consolidado su estatus como el local insignia de Galicia", añade la publicación.

Este destacado reconocimiento llega, además, en un año especial para el proyecto, que cumple una década desde su apertura en marzo de 20216.

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En estos diez años, por sus escenarios han pasado artistas de proyección internacional como Bad Bunny, Rels B, Duki, Bizarrap o Bad Gyal, además de figuras de primer nivel de la electrónica como Vendex, Fatima Hajji o I Hate Models.