Escasas en fondos y una "ratonera burocrática": así define el PP las ayudas a la vacunación del ganado en Asturias

El diputado del PP Luis Venta ha criticado el desarrollo de las ayudas del Principado para la vacunación voluntaria frente a enfermedades de declaración obligatoria en la cabaña ganadera asturiana. Tras la comparecencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, Venta sostiene que lo anunciado por el Gobierno autonómico no se corresponde con lo prometido y que su diseño puede dejar fuera precisamente a muchas de las explotaciones más pequeñas de Asturias.

El PP censura los plazos de la medida. Venta recuerda que el presidente Adrián Barbón anunció en el debate de orientación política de 2024 y posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el compromiso de sufragar la vacunación voluntaria frente a enfermedades de declaración obligatoria. Sin embargo, las bases reguladoras no se publicaron hasta enero de 2026 y la convocatoria no llegó al BOPA hasta el 13 de mayo, con plazo de solicitud hasta el 24 de junio. «Desde el anuncio político a bombo y platillo hasta la convocatoria de las ayudas pasa casi año y medio», resume.

Luis Venta. / LNE

Una de las principales críticas es que la ayuda no equivale, según Venta, a una «vacunación gratis». El diputado sostiene que el Principado abona una cantidad fija por dosis, dependiendo de la enfermedad, pero no cubre el coste total del acto veterinario. En el caso de la EHE, cita una ayuda de 4,65 euros por dosis, frente a un coste final de vacunación que puede situarse en torno a los 9 o 10 euros al incluir administración y desplazamientos.

De la tramitación, Venta no tiene lugar a dudas de que es una «ratonera burocrática» por la documentación exigida: factura, receta y justificante de pago bancario. A su juicio, pedir este último requisito resulta especialmente problemático porque no siempre es habitual pagar por transferencia una asistencia veterinaria y porque se exige después de más de un año desde el anuncio inicial.

Y alerta también del impacto sobre las explotaciones pequeñas. Entre el 40% y el 45% de las ganaderías de vacuno en Asturias tienen menos de 20 cabezas. Con un umbral mínimo de concesión de 100 euros, muchas no alcanzarían la cantidad necesaria para recibir la ayuda. El problema sería incluso mayor en ovino y caprino, donde la media ronda las 15 o 20 cabezas.