FADE exige al Principado “menos diagnósticos de la economía de Asturias y más acción”

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha reclamado este viernes al Gobierno del Principado que “se hagan menos diagnósticos sobre la economía asturiana, menos informes a 2030, 2035 o 2040, sino pasar a la acción y ejecutar”. Calvo se ha pronunciado así delante el presidente autonómico, Adrián Barbón, durante la clausura de la asamblea general de FADE, celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés.

“Tenemos un problema serio de productividad y nadie lo está resolviendo. No voy a pedir que se nos trate bien. Voy a pedir algo más básico: que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta. El diálogo social no puede ser una foto. Tiene que ser una herramienta real. Sin cargas adicionales que no se consensúan. Sin reformas que se imponen sin contar con quienes las van a soportar”, ha reprochado Calvo durante su discurso, en el que ha hecho un minucioso repaso de lo desafíos que, a juicio de la organización, tienen las empresas de Asturias.

Uno de ellos es el absentismo, un fenómeno del que esta semana ha vuelto a alertar la patronal nacional CEOE, que ha propuesto que la Seguridad Social pague el coste de las bajas laborales por contingencias comunes desde el primer día. A este respecto, Calvo ha criticado que el convenio firmado hace casi un año entre el Principado, la Seguridad Social y las mutuas aseguradoras, y cuyo objetivo es ligeramente la tramitación de las bajas, no haya echado aún a andar. “Llevamos meses esperando por ese convenio, tiene que arrancar ya”, ha urgido la dirigente gijonesa.

La presidenta de FADE también ha exhortado al Ejecutivo regional a que, dado que el año que viene hay elecciones autonómicas, “no sea un año perdido, porque Asturias no puede permitírselo”.

Asimismo, ha llamado a que “Asturias gane peso en Bruselas y en Madrid”, porque “cuando las prioridades se deciden lejos de aquí, se relega al Noroeste y se crea una España a dos velocidades”.

Por su parte, Barbón ha admitido que en “algunas cuestiones” su opinión difiere del de FADE y ha remarcado que “Asturias va camino de llevar seis años consecutivos con aumento de PIB”, “hay ahora más gente viviendo en la región que en 2019” y que “estamo a punto de superar la marca de los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social”.

El presidente también ha defendido la aplicación de una tasa turística por parte de los ayuntamientos porque “contribuye a construir un modelo turístico de calidad” y señaló que “la comunidad vecina de Galicia lo ha aplicado y a nosotros nos parece bien”.

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La asamblea de FADE ha contado con una conferencia de Toni Nadal, entrenador y tío del tenista Rafael Nadal. “Fortalecer el carácter es lo que nos permite alcanzar lo que deseamo en la vida; muy pocos lo consiguen únicamente por sus dotes naturales”, ha afirmado el experto deportivo.