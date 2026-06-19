El golpe de la huelga médica a la actividad asistencias en Asturias: 220 cirugías y 1.800 consultas suspendidas en la última semana

Unas 220 cirugías y unas 1.800 consultas no se pudieron realizar esta semana a causa de la huelga nacional de médicos que en Asturias ha tenido un seguimiento alto, como en meses anteriores, en valoración del SIMPA, convocante de la movilización contra el estatuto marco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad y que choca con las pretensiones de los facultativos, que reclaman una norma propia y singular para la profesión. El impacto en el Principado ha sido mayor, además, debido al creciente número de médicos que han empezado a dejar de hacer horas extraordinarias por las tardes para aligerar las listas de espera. Este viernes el plante a peonadas afectaba ya a seis hospitales y 17 servicios de distintas especialidades.

«El impacto de la movilización sobre la actividad voluntaria también ha sido importante en esta semana y también se dejará anotar en la lista de espera», señala José Antonio Vidal, portavoz del SIMPA. Según sus cálculos, el 75% de los médicos del HUCA que podían ir apoyó la huelga, seguidos por un 70% en Cabueñes y el 60% de los del San Agustín. En el resto de hospitales el seguimiento fue del 50%, con un alto apoyo de los médicos residentes. En primaria las cifras caen al 22%.

«Todo esto configura una tremenda reducción de actividad durante la semana, aunque en número absoluto haya menguado debido a la programación previa a menor, debido a las vacaciones ya previstas», matiza Vidal.

El SIMPA desveló que durante este viernes mantuvo una reunión con responsables de la Consejería de Salud para hablar de una futura ley de personal estatutario en la región, tal y como ofreció días atrás la consejera, Concepción Saavedra. «En nuestra opinión y posiblemente compartida por la consejería, no va a dar salida al conflicto médico nacional, aunque sí puede mejorar notablemente la situación asturiana. Pero creemos que el sometimiento al estatuto marco vigente va a tener problemas que no podemos salvar fácilmente a nivel asturiano», añadió el dirigente médico.

Huelga indefinida en otoño

Tanto el SIMPA como el SIMES, sindicato de reciente creación que apoya la huelga nacional pero también dirige la protesta hacia el Gobierno del Principado, al que reclama la adopción de medidas para mejorar la carga laboral de los médicos asturianos, están convencidos de ir a una huelga indefinida a partir del otoño si Ministerio y Consejería no mueven ficha. «Intentaremos que no llegue, porque esto será el fin del Sistema Nacional de Salud y no queremos acabar con el sistema público, al menos aquí en Asturias. No sería nada agradable, pero la culpa lógicamente solo tiene uno responsable, la Ministra de Sanidad», añade José Antonio Vidal.

La Consejería de Salud ha rechazado valorar el impacto de la huelga en la actividad asistencial sanitaria asturiana y en las listas de espera. El último informe del Principado sobre estas últimas, del pasado abril, cifraba en casi 23.000 personas las que estaban en lista de espera quirúrgica –poco más de 2.000 acumulaban tres meses–, 145 más que en marzo y 962 más que en abril de 2025. La demora media es de 85 días. Asturias cerró 2025 con 22.402 pacientes en lista quirúrgica y una demora media de 90,7 días.