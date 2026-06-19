La IA irrumpe en la lucha contra el glaucoma: "Nos ayuda en la detección precoz", resaltan en el congreso del Instituto Fernández-Vega

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Congreso de Actualización en Glaucoma organizado por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), que se celebra este viernes y sábado en Oviedo, donde especialistas nacionales e internacionales analizan su impacto en la detección y evolución de una enfermedad silenciosa que puede provocar pérdida irreversible de visión. La cita científica aborda, además, los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de esta patología ocular.

El oftalmólogo Andrés Fernández-Vega explica cómo la tecnología está abriendo nuevas vías, especialmente en la detección precoz de la enfermedad. "Podemos meterle muchos datos y nos puede indicar si el paciente va a desarrollar glaucoma o no", señala el especialista, que destaca también su utilidad para valorar la evolución de cada caso. "Nos puede ayudar a decidir si el glaucoma va a ser leve, moderado o avanzado, si está progresando o no", puntualiza.

Gaitas en el Instituto Fernández-Vega. / Miki López / LNE

Se trata de una patología compleja y cada vez más frecuente. "Es una enfermedad multifactorial que afecta al nervio óptico debido a un mal funcionamiento del drenaje del ojo que hace que suba la tensión ocular", indica Fernández-Vega. Su incidencia alcanza ya al 3% de la población, con un problema añadido: "Hasta un 50% de los pacientes no están diagnosticados".

Una de sus características más preocupantes es la ausencia de síntomas en fases iniciales. "El glaucoma es una enfermedad silenciosa, es el ladrón silencioso de la vista", advierte. "No da síntomas hasta que está muy avanzado y cuando el paciente empieza a notar algo, ya vamos tarde", lamenta Fernández-Vega.

Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos actuales permiten frenar su progresión. "El glaucoma no tiene un tratamiento curativo como tal, pero sí que podemos detener su progresión", afirma. El abordaje terapéutico se realiza de manera escalonada: desde gotas o láser en fases iniciales hasta técnicas quirúrgicas más complejas.

En este ámbito, los avances también son significativos. "Los mayores avances en los últimos años son la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma", apunta el oftalmólogo asturiano. Estas técnicas permiten mejorar los resultados y reducir complicaciones frente a intervenciones más tradicionales.

Asistentes al congreso sobre glaucoma del Instituto Fernández-Vega. / Miki López

El congreso también pone el foco en la prevención y la importancia del diagnóstico temprano. "El glaucoma tiene un componente genético muy importante", recuerda Fernández-Vega. Por ello, insiste en la necesidad de revisiones periódicas. "A partir de los 40 años hay que hacer controles oftalmológicos, especialmente si hay antecedentes familiares o patologías como diabetes o hipertensión", insiste.

En paralelo, la investigación continúa explorando nuevas soluciones para mejorar la eficacia de los tratamientos. "Estamos viendo si hay terapias que puedan mejorar los resultados de la cirugía, por ejemplo en pacientes que cicatrizan más de la cuenta", concluye.

Oviedo se convierte así durante dos días en epicentro de la innovación oftalmológica de la mano del prestigioso Instituto Fernández-Vega, con la mirada puesta en frenar una enfermedad que sigue avanzando en silencio, pero para la que la tecnología empieza a ofrecer nuevas esperanzas.