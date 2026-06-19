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Lesionado en una pierna mientras realizaba una ruta por los Picos de Europa: el Grupo de Rescate evacúa al herido desde Vegarredonda (Cangas de Onís)

El aviso de la emergencia fue a las 9.14 de la mañana

El helicóptero de rescate en Vegarredonda.

El helicóptero de rescate en Vegarredonda. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un joven de 27 años resultó herido en una pierna mientras realizaba una ruta por los Picos de Europa. El lesionado fue evacuado al Hospital de Arriondas desde el refugio de Vegarredonda, en Cangas de Onís.

Lo trasladó el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA.

El aviso al 112 fue a las 9.14 horas.

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Fueron informados el 112 de Cantabria y Castilla y León y la Guardia Civil.

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