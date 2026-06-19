El litigio contra la llegada de Costo sigue tras el rechazo a su suspensión cautelar, avisa la Unión de Comerciantes: "El auto no entra en el fondo del asunto"

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias recordó este viernes que el procedimiento judicial sobre la implantación de una gran superficie comercial de Costco en Siero continúa abierto, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimase la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró el proyecto como de Interés Estratégico, como pedía el colectivo. La entidad recalcó que el auto “no supone un pronunciamiento sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo” interpuesto por la organización.

La asociación manifestó su respeto a la resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, aunque insistió en que el pronunciamiento judicial se limita a la pieza separada de medidas cautelares. En ese sentido, subrayó que será en el procedimiento principal donde deberá analizarse la legalidad de la declaración como Proyecto de Interés Estratégico.

El fondo, pendiente de resolver

La Unión de Comerciantes destacó que el propio auto no entra a resolver las cuestiones de fondo planteadas, al considerar que corresponden a una fase posterior del procedimiento, “con las debidas garantías de contradicción y prueba”. La organización también valoró que se reconozca, al menos en esta fase cautelar, su legitimación como parte recurrente por su condición de interesada en el expediente administrativo.

La entidad incidió en que el debate jurídico y administrativo continúa abierto, ya que, según recoge el comunicado, “no cabe prejuzgar en este momento ni el fondo del recurso ni el resultado de los procedimientos urbanísticos, territoriales y administrativos que aún deben tramitarse”.

Modelo comercial equilibrado

La Unión de Comerciantes defendió que su posición no parte de una postura contraria a la inversión, la actividad económica o la libertad de empresa. “Asturias necesita inversión, empleo y actividad económica, pero también necesita reglas claras, planificación territorial coherente y un modelo comercial equilibrado”, señaló la organización en su comunicado.

La asociación advirtió de que la declaración de un proyecto como estratégico debe someterse a un análisis riguroso cuando puede tener efectos sobre la ordenación urbanística, territorial y comercial del Principado. En esa línea, anunció que continuará ejerciendo las acciones que correspondan en defensa del comercio asturiano, los autónomos, las pymes comerciales y el equilibrio del modelo comercial de Asturias.

La Unión de Comerciantes aseguró que mantendrá una posición “constructiva, institucional y responsable” y que seguirá trabajando para que las decisiones que afecten al futuro del comercio asturiano se adopten con “transparencia, seguridad jurídica y equilibrio territorial”.