Más médicos se niegan en Asturias a hacer horas extra por la tarde: son ya seis hospitales y 14 servicios

En cascada que parece imparable se suceden los plantes de los médicos asturianos a realizar horas extra por las tardes, dentro del plan de actividad extraordinaria voluntaria consensuado con el Sespa (Servicio de Salud del Principado de Asturias) para aligerar las listas de espera de intervenciones.

El servicio de anestesia del hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acaba de anunciar que a partir del 1 de julio prácticamente la totalidad de sus facultativos, 9 de 11, dejarán de hacer las denominadas peonadas.

Este plante se enmarca dentro del conflicto sanitario que mantiene movilizados a los médicos de toda España, en protesta por la reforma del estatuto marco del Ministerio de Sanidad que rechazan de plano porque no cumple con sus demandas, pero que en Asturias se ha recrudecido con el pulso también al Gobierno del Principado, a cuya Consejería de Salud le reclaman medidas para mejorar las condiciones laborales de la plantilla, unos 3.800.

Este viernes concluye, además, la cuarta semana de huelga general del año -a razón de una al mes- que han llevado a cabo los médicos en toda España para pedir un estatuto marco propio. Tanto el SIMPA, que lidera en Asturias la convocatoria del paro, como el SIMES, que apoya y dirige también sus quejas al Principado, ven imparable ir a una huelga indefinida a la vuelta del verano si el Ministerio y la Consejería de Salud no mueven ficha.

Medida de presión

La negativa a cumplir con el plan de actividad extraordinaria voluntaria es una medida de protesta que toca de lleno a las listas de espera, uno de los elementos más sensibles de la atención sanitaria y cuya demora es un caballo de batalla desde hace años para la Consejería de Salud.

El impacto en la suspensión de peonadas, que afecta ya a seis hospitales, puede tirar por los suelos todo el esfuerzo realizado en los últimos años. LA NUEVA ESPAÑA ha intentado obtener una valoración por parte de la Consejería de Salud de la situación y un balance del impacto de la huelga, pero el departamento lo ha rechazado.

Seis hospitales

En el citado Valle del Nalón son ya dos los servicios cuyos médicos se niegan a realizar horas extra: el citado de anestesia y cirugía general, que ya había parado. En el HUCA son cinco servicios: digestivo, anestesia, cirugía, ginecología, urología y radiodiagnóstico (este anunció el paro desde el 1 de julio también). En el gijonés de Cabueñes las especialidades son cirugía, traumatología, urología y anestesia. A estos hay que sumar los anestesistas de Jarrio (Coaña), San Agustín (Avilés) y Álvarez Buylla (Mieres).

Detrás del rechazo de los médicos a seguir adelante con las peonadas se encuentra un “profundo malestar” por mantenerles al margen tanto de la elaboración del estatuto marco como de la organización asistencial en el Principado. En el caso de los radiólogos del HUCA escribieron una carta a la Consejera en la que le advierten de que su colaboración en el trabajo extra por las tardes “no puede mantenerse indefinidamente sin diálogo ni reconocimiento”.