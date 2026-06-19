"Es un medio de expropiación", avisa el PP sobre la compra preferente de vivienda que plantea el Principado

El diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons acusó este viernes al Gobierno asturiano de convertir su política de vivienda en “absolutamente temeraria” tras el anuncio de una futura ley que permitiría al Principado ejercer un derecho de adquisición preferente sobre viviendas privadas en determinadas zonas. El parlamentario popular sostuvo que esta medida limitaría la capacidad de los propietarios para vender libremente sus inmuebles y la calificó como “una medio expropiación”.

Cuervas-Mons enmarcó esta iniciativa en una política que considera “absolutamente intervencionista” y que, a su juicio, también se refleja en la ley de vivienda que se tramita en la Junta General. Según el diputado, esa norma “va a aumentar la burocracia y a agravar el problema de oferta y precio”.

Críticas a la gestión del Principado

El parlamentario popular reprochó al Ejecutivo de Adrián Barbón que “no ha hecho nada en materia de vivienda pública en siete años” y que ahora, ante la proximidad electoral, intenta “dar la sensación de que hace algo”. En ese contexto situó el proyecto para que la Administración pueda comprar viviendas privadas con preferencia frente a otros compradores.

El PP también cuestionó la ejecución presupuestaria del Gobierno autonómico. Cuervas-Mons recordó que los presupuestos de 2024 incluían 400.000 euros para adquirir viviendas de protección (VPO) por tanteo y retracto. En 2025, añadió, se consignaron otros 400.000 euros para ese mismo fin y un millón de euros para comprar vivienda libre. Para 2026, según los datos aportados por el PP, figuran 200.000 euros para VPO por tanteo y retracto y 500.000 euros para vivienda libre.

“Hemos pedido la información de cuánto se ha gastado y no hemos tenido contestación, y nuestra sospecha es que esas partidas no se han ejecutado”, afirmó el diputado popular, que acusó al Ejecutivo autonómico de actuar con “propaganda y falacia”. “Esta es la realidad del Gobierno de Barbón, mucho hablar y poco hacer, mucha propaganda, pero pocas realidades”, denunció.

El PP alerta de inseguridad jurídica

Cuervas-Mons advirtió de que el derecho de adquisición preferente por parte de la Administración generaría “muchos y graves problemas” para los propietarios. Como ejemplo, planteó el caso de una persona que quiera vender con rapidez una vivienda situada en una zona declarada tensionada y deba comunicarlo previamente al Principado, esperar hasta dos meses a que la Administración decida si compra o no y aguardar después a la formalización de la operación y al pago.

“Imaginen que el comprador quiere comprar ya, y no quiere esperar. ¿Quién repara el daño si se pierde la operación?”, señaló el diputado, que también cuestionó qué ocurriría si un propietario quisiera vender su vivienda a un amigo, a un conocido o a un familiar. “¿Lo va a impedir la Administración?”, preguntó.

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El PP sostiene que las medidas del Gobierno asturiano van dirigidas a recortar derechos y seguridad jurídica a los propietarios privados. Cuervas-Mons acusó al Ejecutivo de utilizarlos como “chivos expiatorios” para desviar la responsabilidad de lo que considera un fracaso en materia de vivienda.