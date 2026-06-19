Casi la mitad de las asturianas cree que aceptar un encuentro sexual obliga a «llegar hasta el final» si el otro quiere

Casi la mitad de las mujeres asturianas, el 44,6%, está muy o bastante de acuerdo con que, una vez que se acepta un encuentro sexual, «hay que llegar hasta el final si la otra persona quiere». Así lo recoge la segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS II), elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y presentada esta semana, dieciséis años después de la primera edición, según el análisis de los microdatos del estudio realizado por este diario.

Entre los hombres del Principado, el porcentaje es prácticamente idéntico: un 45,9%. La cifra cobra relieve al contrastarla con el conjunto de España, donde esa idea sobre el consentimiento la suscriben hasta el 54,4% de los varones frente al 36,2% de las mujeres, con casi dieciocho puntos de diferencia que marcan la brecha de género. Fue, de hecho, uno de los datos que el Ministerio destacó en su balance, junto a ese 28,1% de españolas que afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual.

La encuesta se basa en 9.009 entrevistas en toda España, de las que 197 corresponden a residentes en Asturias (95 hombres y 102 mujeres).

«Forzar a la pareja es violación»

Los datos del Ministerio también reflejan que el 86,6% de la población española está muy o bastante de acuerdo con que forzar a la pareja a tener sexo cuando no quiere es una violación, pero dejan un margen incómodo de un 11,5% de hombres (uno de cada ocho) que se muestra poco o nada de acuerdo con esa afirmación. El rastro de esa violencia aflora también en las experiencias declaradas. El 29,2% de las mujeres en España —y un porcentaje similar en Asturias— reconoce haberse sentido forzada en alguna ocasión a hacer algo que no deseaba durante una relación sexual. Entre los hombres, la proporción baja al 12,8%.

Más allá del consentimiento, el retrato asturiano es de amplio consenso en lo educativo y de creciente tolerancia. El 93,6% de los encuestados en el Principado defiende que se imparta educación sexual en la enseñanza obligatoria, por encima incluso del 91,1% nacional. Dos de cada tres valoran como buena o muy buena la información sexual de la que disponen, y la edad media de la primera experiencia sexual se sitúa en los 17,3 años, en línea con los 17,6 del conjunto del país aunque en la parte alta de la tabla, siendo la segunda comunidad autónoma más precoz solo superada por Canarias (16,9).

La aceptación de la diversidad es casi unánime: el 91,3% considera que una relación entre dos personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual, un dato que a escala nacional se ha más que duplicado desde 2009. Y los asturianos se declaran algo más satisfechos que la media con su vida sexual (81,3% frente al 77,2%).

La prevención, asignatura pendiente

En salud, Asturias reproduce las mismas pautas del conjunto del país. El 60,9% de los encuestados en la región no se ha hecho nunca la prueba del VIH, una cifra casi calcada al 62,3% estatal. Persiste, además, un notable desconocimiento de las herramientas de prevención: tres de cada cuatro asturianos afirman no conocer la profilaxis preexposición (PrEP), y el 63,4% nunca había oído hablar del autotest de VIH que se vende en farmacias.

Noticias relacionadas

Donde sí se dibuja una distancia de género rotunda es en el consumo de pornografía. Uno de cada tres hombres asturianos (un 33,2%) declara verla al menos una vez por semana, en línea con la media nacional masculina. Entre las mujeres del Principado, la fotografía es la opuesta: el 68,5% no la ve nunca, y apenas un puñado reconoce un consumo semanal. La encuesta también midió los hábitos vinculados a la prostitución Un tercio de los hombres asturianos afirman haber pagado por sexo alguna vez en su vida, un orden de magnitud próximo al 27,5% de media nacional.