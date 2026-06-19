LA NUEVA ESPAÑA lanza "4 en campo": el juego para poner a prueba tu conocimiento de la Selección Española

Un nuevo juego para que demuestres todo lo que sabes de la Selección Española aprovechando que estos días se está celebrando el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canada. LA NUEVA ESPAÑA acaba de lanzar "4 en campo", un juego diseñado para que pongas a prueba todo lo que sabes del combinado nacional. El reto es sencillo pero no está a la altura de cualquiera. Y avisamos de que es adictivo. Se trata de reconstruir alineaciones de la Selección Española. Una mecánica que pone a prueba tu memoria y tus conocimientos de fútbol.

En el propio juego (al que puedes acceder en este enlace) se explica la mecánica que no puede ser más sencilla: tienes que hacer cuatro grupos de cuatro jugadores que han compartido al menos un minuto juntos en partidos de la Selección deesde 2006. Pero no todo iba a ser tan fácil. Tienes solo seis intentos falldiso disponibles. Eso sí, si te atascadas cuentas con tres pistas para ayudarte. Al final del juego comrpobarás cuántos minutos y en qué temporadas coincidió cada grupo. Esperamos que lo disfrutes.

Con este nuevo juego LA NUEVA ESPAÑA complementa su oferta de pasatiempos tras el éxito cosechado en los últimos meses y a los que puedes acceder a través de estos enlaces: