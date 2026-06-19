La parte clave del rescate a Plus Ultra que se negoció desde Oviedo y menciona a ZP: "Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero..."

Hasta en 13 ocasiones sale la palabra "Oviedo" en uno de los documentos clave de la investigación por el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, por la que se ha imputado, por primera vez en España, a un expresidente: José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata del registro de los mensajes cruzados entre los dos hombres más importantes de la empresa, también investigados: el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, a quien el juez Calama y la Policía Nacional atribuyen el mando como accionista mayoritario en la sombra durante la época, y el español Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la compañía aérea.

Son unos 2.000 folios provenientes del volcado de un móvil incautado a Reyes Rojas por las autoridades de Estados Unidos, aportado ya a la causa de la Audiencia Nacional contra la presunta trama, en los que se aprecia cómo prepararon la maniobra de presión para lograr el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez contactando al expresidente socialista y estableciendo relación fluida a través de su amigo y socio, Julio Martínez Martínez, "Julito", otra pata clave de la red de influencia. Entre los contactos con "Julito" reflejados en las conversaciones figura, de hecho, una comida en un conocido restaurante asturiano. Y Zapatero aparece mencionado en un mensaje clave enviado desde la capital asturiana.

Viajes médicos

Oviedo está notablemente presente en las conversaciones entre los dos mandamases de Plus Ultra previas y durante el proceso de rescate público de la aerolínea. La casualidad quiso que un problema en el ojo de Julio Martínez Sola le llevase a la capital asturiana para ser intervenido en octubre de 2018, donde tuvo que permanecer varios días tras la operación. A partir de ahí, sus visitas a la ciudad son relativamente frecuentes para revisiones, y desde Oviedo contesta a las demandas de información de varios asuntos de la aerolínea que le hace el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, cuyo mando en la sombra queda completamente acreditado en estas conversaciones. Y con él, la estrecha vinculación con Venezuela de la empresa española. "¿Qué tal en Oviedo?", le pregunta en varias ocasiones. "Por Oviedo, bien. En la puta silla todo el día", le contesta Martínez Sola unos días después de la operación en 2018, al mismo tiempo que intentan cerrar negocios de la compañía aérea.

La vinculación de Martínez Sola con la capital asturiana se prolonga en el tiempo, entre consulta y consulta por su tratamiento. Y llega el 2020, la pandemia de covid azota el país y la aerolínea agudiza su crisis económica. Comienzan a preparar su petición de rescate público a la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI). Plus Ultra solicita formalmente la ayuda millonaria en septiembre de 2020. Y el rastro de las conversaciones por mensajes telefónicos ubican unos meses antes al presidente de Plus Ultra en Asturias, desde donde habla de una comida que, a tenor de los whatsapps intercambiados con Reyes Rojas, sirvió de preparación para la operación y de contacto con Julio Martínez Martínez, "Julito", el enlace con Zapatero con el que hablaban directamente.

La comida en un conocido restaurante

Es el 7 de julio de 2020. "¿Cómo te fue en Oviedo?", pregunta Reyes Rojas. "Después te llamo. En estos momentos comiendo en ja máquina (sic) con Julio Martínez -que sería "Julito"- , ya nos conocemos. Me he traído a Robert -que pudiera corresponderse con Roberto Roselli, otro hombre fuerte de Plus Ultra- y al tetero", responde Julio Martínez Sola. "Buen provecho, dale un whisky al tetero", contesta el empresario venezolano. Por la tarde, se produce una llamada perdida entre ambos, lo que refleja el interés por informar de lo sucedido en ese encuentro.

La conversación entre Rodolfo Reyes (verde) y Julio Martínez Sola (azul) sobre la comida en un restaurante asturiano. / LNE

De hecho, la demanda de información continúa siendo intensa al día siguiente. Ya supuestamente desde Madrid. Rodolfo Reyes le dice por la tarde a Martínez Sola que le llama en 20 minutos. "Bueno, esperamos sufriendo", responde el presidente de Plus Ultra enviando una foto en una terraza junto a dos personas. "Joder, yo en el tercer mundo pasando trabajo y ustedes en Ramsés esperando a las brasileras", contesta con ironía el venezolano, mencionando el nombre de un emblemático local madrileño.

Los contactos con "Julito" o "tocayo"

Las menciones a contactos con Julio Martínez, "Julito" -a quien se refieren también como "tocayo" por su coincidencia de nombre con Julio Martínez Sola- se intensifican en sus conversaciones a medida que se acerca el momento de pedir el rescate. También hablan de la otra vía que, según la investigación, supuestamente intentaron para lograr el rescate a través del entonces ministro José Luis Ábalos. "Rodolfo, me llamó la secretaria de Pedro Saura. Que nos llama de parte del ministro, que para adelantar fechas nos recibe Pedro Saura. El miércoles 22 a las 12.00. Roberto y yo, nadie más", le escribe Martínez Sola a Reyes Rojas la misma tarde del "terraceo" en el Ramsés. "A ponerse la corbata. ¿Pedro Saura es el segundo de Ábalos?", responde el venezolano. "Sí", le aclara el presidente de Plus Ultra.

A partir de ahí, y al producirse la petición de rescate en septiembre de 2020, los empresarios empiezan a preocuparse por la publicación en los medios de informaciones sobre Plus Ultra y sus conexiones con Venezuela. Y vuelve a salir Oviedo en una conversación del 21 de septiembre. "Pues he hablado con el tocayo -Julito Martínez- referente a la noticia de 'Cinco Días'. Está presionado lo máximo posible. Como esta semana comeremos con Camilo -Camilo Ibrahim, magnate bolivariano que figura como hombre fuerte en la intermediación a favor de la compañía-, no sé si es bueno que le digamos que llame él también a Zapatero. Al no decirme nada, entiendo que no hay noticias de Estambul y Selección Fútbol. Ahora mismo estoy camino de Oviedo, si ves que no te contesto por whatsapp es que no los puedo leer; ahora sí, ya que paré a repostar", le reporta Martínez Sola a Reyes Rojas.

Mención a Zapatero cuando Julio Martínez Sola iba camino de Oviedo. / LNE

Mención a Zapatero desde Oviedo

Desde Asturias, donde tuvo una consulta médica el 22 de septiembre, Martínez Sola escribe a Reyes Rojas para informarle sobre su situación de salud, contarle que han rechazado pasarle por quirófano de nuevo y, de paso, enviarle un mensaje clave para la investigación: "Mañana a las 12.00, casi con toda seguridad, me veré con el tocayo. Ya le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente". El venezolano responde: "Necesitamos ese empujón".

Mensaje clave sobre la mediación de Zapatero durante una estancia en Asturias de Julio Martínez Sola. / LNE

Rezos por "El Caudillo"

En octubre, vuelve a dejar constancia el presidente de Plus Ultra de otra estancia en la capital asturiana. Se hace una foto junto a la basílica de San Juan el Real y escribe a Reyes Rojas: "En esta iglesia, San Juan el Real de Oviedo, se casó el 12 de Octubre de 1923 el Teniente Coronel D. Francisco Franco con la Srta María del Carmen Polo. He echado unos rezos por El Caudillo, por todos vosotros y nuestras familias". Curiosamente, la significancia ideológica queda patente en otras conversaciones, dado que, en una de ellas, hablan de que, para no molestar a Zapatero, Martínez Sola se ha cambiado la foto de perfil para que no salgan sus "tirantes de España".

La visita a San Juan el Real. / LNE

Las visitas a Oviedo se siguen sucediendo e incluso en alguna con ligera incidencia. "Ayer algo me sentó mal en Oviedo, en la comida, desde que me monté en el tren hasta las 5 de la mañana vomitando. Me dijo Santi que hoy comíamos, no sé si estoy ahora mismo en condiciones. Hablamos después", le escribe Martínez Sola a Reyes Rojas en diciembre de 2020.

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Una muestra más de la intensa presencia de la capital asturiana en unas conversaciones claves para la investigación que tiene contra las cuerdas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el foco el rescate público de Plus Ultra.