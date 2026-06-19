Paso decisivo en la tramitación de la dependencia: los técnicos podrán acceder a la historia clínica de los solicitantes

Paso decisivo en la tramitación de la dependencia. El personal sanitario encargado de valorar a las personas solicitantes podrá acceder directamente a su historia clínica siempre que obtengan su autorización previa. Esta medida, acordada entre las consejerías de Derechos Sociales y de Salud, permitirá “agilizar el proceso, reducir los tiempos de espera y eliminar cargas administrativas innecesarias para la ciudadanía”.

Hasta ahora, eran las propias familias las que debían solicitar, recoger y aportar un informe clínico junto con la solicitud, mientras que con este nuevo modelo será la Administración la que, con el consentimiento expreso de la persona interesada, acceda directamente a esa información, lo cual simplifica el procedimiento.

El cambio supone un avance importante y significativo, más teniendo en cuenta los plazos actuales en la tramitación de la dependencia. Tras la implantación de la historia social única el pasado verano, el sistema sufrió un “colapso” generalizado que impidió a los funcionarios realizar apenas tramitaciones, lo que sitúa todavía hoy el tiempo medio de espera en cerca de 400 días.

De esta forma, el Principado elimina un trámite que “retrasaba” la tramitación. A la vez, se facilita al personal técnico disponer de información clínica completa y actualizada desde el primer momento, “lo que mejorará la calidad de las evaluaciones y contribuirá a una resolución más ágil de los expedientes”.

El acuerdo, suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), incorpora un estricto marco de garantías para proteger la confidencialidad de la información sanitaria. El acceso a la historia clínica solo se producirá con autorización expresa por escrito de la persona solicitante, que podrá retirarla en cualquier momento.

Con esta restricción, el Sespa mantiene en todo momento el control sobre la historia clínica, limitando el acceso tan solo a los datos necesarios para valorar la dependencia. Además, solo el personal que intervenga en el expediente de tramitación podrá consultar la información; los accesos quedarán registrados y serán auditables; y el personal autorizado deberá firmar un compromiso de confidencialidad que seguirá vigente incluso tras el cese de sus funciones.

“La interoperabilidad con la historia clínica constituye una herramienta fundamental para simplificar procedimientos y ganar eficacia”, defienden en el Principado. La medida se enmarca en el “Plan Agiliza”, y a ella se suma la incorporación de 41 personas al Servicio de Atención a la Dependencia, que requerirá una inversión de un millón de euros.