"Peligro importante" en Asturias por la masa muy cálida de aire sahariano que entrará el domingo: la AEMET alerta de máximas de 40 grados

La gran ola de calor que llegará este fin de semana a la Península Ibérica dejará temperaturas nunca vistas para la época del año y, además, durante varios días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de que lo que viene es un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes", que en Asturias alcanzará su máximo el miércoles de la semana que viene, con 40 grados de máxima. Ese día todo el Principado estará por encima de los 30.

Según explica la AEMET, la ola de calor se produce como consecuencia de una dorsal situada sobre el golfo de Génova, que "dará lugar a una situación de bloqueo en los próximos días, que favorecerá el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21". "Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, provocará un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana", señalan.

"Peligro importante"

A consecuencia de ello, la AEMET ha activado todas las alarmas. "Se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas. El nivel de peligro de incendio irá en aumento, especialmente en zonas del norte, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación. La entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de la dana, son factores generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno", detallan.

El pronóstico por días

En Asturias, el calor intenso se empezará a notar el domingo. Aunque el día estará mayormente nublado, los termómetros ya alcanzarán en el Suroccidente los 36 grados. Langreo se situará en los 35, Oviedo en los 33 y Gijón en los 28. El pronóstico de la AEMET para esta jornada es el siguiente: "En el litoral, nuboso con nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas. En el interior, poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos de nubes altas y nubes de evolución en las horas centrales. Lluvia débil ocasional y algún chubasco disperso en la Cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la Cordillera y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso que será notable en amplias zonas del interior donde se podrían superar los 34 grados".

El lunes las máximas subirán ligeramente. Por ejemplo, Cangas del Narcea llegará a los 34 grados, el mercurio en Oviedo subirá hasta los 31, en Gijón a los 28 y en Avilés a los 25. El martes subirán aún más las temperaturas y el Suroccidente rozará los 40. El punto álgido será el miércoles: se esperan máximas de 40 en Cangas del Narcea y Langreo, 39 en Oviedo, 33 en Gijón y 32 en Llanes y Navia.