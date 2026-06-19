La posición de la Universidad de Oviedo en un reputado ranking mundial: poca mejora y le pisa los talones una privada que llegará a Asturias

El QS World University Rankings 2027, que evalúa las 1.500 mejores universidades del mundo, ya está publicado. Y la Universidad de Oviedo logra un modesto puesto 932, apenas cinco por encima que el año pasado, cuando se situó en el puesto 937. El estudio es elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) con el análisis de más de 8.000 instituciones en todo el mundo y valora distintos indicadores como la sostenibilidad, la ratio de estudiantes por profesor, la reputación académica, la empleabilidad o la proyección internacional, sitúandose como el segundo ránking más prestigioso después del de Shanghái.

"Estos resultados reflejan el trabajo que desarrolla la comunidad universitaria y la capacidad de la institución para mantener una proyección internacional reconocida en un entorno cada vez más competitivo", celebraron fuentes del rectorado de la Universidad de Oviedo tras conocer la clasificación, publicada este jueves. No obstante, desde la institución reconocen que tendrán que "interpretarlos con detalle para identificar fortalezas y oportunidades de mejora".

En esta edición, las tres universidades mejor valoradas son Massachusetts Institute of Technology (MIT), de EE UU; el Imperial College London y la Universidad de Stanford, tambien estadounidense. A nivel nacional, la mejor posicionada es la Universidad de Barcelona, seguida de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, que se sitúan en los puestos 165, 199 y 211 del mundo respectivamente. Dentro de esa clasificación nacional, la Universidad de Oviedo ocupa el puesto 25 de las 48 universidades españolas incluidas en el ranking. Por delante de la institución asturiana aparecen cuatro privadas españolas: la Universidad de Navarra, la IE University, la Universidad Ramon Llull y la Universidad Pontificia de Comillas.

Muy seguida de la Universidad de Oviedo, en el puesto 935, está una de las privadas que desembarcarán en Asturias: la Universidad Europea. "Consideramos importante mantener una trayectoria sólida en docencia, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso con la sociedad asturiana", subrayan desde la Universidad de Oviedo.

En cuanto a los valores analizados, la institución académica asturiana destaca en su red internacional de investigación, con un 77,2 sobre 100. También en sostenibilidad, en donde saca un 67,6 de 100. Dos valores que compensan el resto de parámetros en los que suspende: su reputación académica está en un 19,1, los resultados de empleabilidad en un 12,6, y, lo peor valorado, el número de estudiantes extranjeros, en el que solo saca un 6,7 sobre 100.

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Los valores de la Europea son muy diferentes: sus fuertes son estudiantes internacionales (98,4) y relación de profesor-alumno (61,7), que compensan sus notas bajas en investigación internacional (16,3), empleabilidad (11) y reputación académica (6,7).