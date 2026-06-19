El Principado ensalza a Santa Bárbara como "un pilar industrial" de Asturias

El Principado definió ayer la fábrica de vehículos militares de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo) como "uno de los pilares del ecosistema industrial de Asturias". Unas palabras que resuenan especialmente en el tan pujante como peliagudo escenario del sector de la defensa en la región, con algunos proyectos de inversión realizados y otros en el aire, y justo después de que la propia Santa Bárbara haya recurrido ante la Audiencia Nacional las multimillonarias adjudicaciones del Gobierno español a Indra para fabricar blindados en Asturias.

El elogio a Santa Bárbara, filial de la división europea de General Dynamics, vino de boca del viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, durante la ceremonia de entrega de las distinciones que ha otorgado este año el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias (COIIAS), y que han recaído en la fábrica trubieca por "su destacado papel histórico dentro del tejido industrial asturiano y su relevante actividad actual"; y en el gijonés Javier Sesma, exvicepresidente de desarrollo de negocio de TK Elevator; en agradecimiento a "su continuo apoyo a la ingeniería a través de proyectos nacionales e internacionales".

El director de la planta de Santa Bárbara en Trubia, Raúl Marcos, calificó la instalación de "referencia en el diseño y la fabricación de carros blindados de artillería" y realizó un pormenorizado repaso histórico de la factoría desde su fundación en el siglo XVIII al calor de las guerras napoleónicas hasta su momento actual, pasando por hitos como la fabricación del primer tanque del Ejército español en 1926, hace un siglo.

"La historia de la fábrica de Trubia es la historia de personas que hicieron un esfuerzo colectivo para hacer una industria de defensa más fuerte", subrayó Marcos, que reivindicó dos herramientas de trabajo "tan básicas como útiles: la disciplina y la organización". Y dedicó unas palabras de ánimo a los estudiantes de Ingeniería: "Es un momento excepcional para empezar a trabajar".

Por su parte, Javier Sesma recalcó la "suerte de haber trabajado en un gran grupo como TK" y defendió las oportunidades económicas de la región: "Creo que Asturias es un buen lugar para innovar e invertir".

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Asimismo, Sesma aseguró que "la ingeniería industrial es una carrera de equipo donde solo se puede triunfar si no se deja a nadie atrás" e hizo una reivindicación humanista en medio de "un cambio tecnológico que nos obliga a una actualización constante": "La IA nos puede proporcionar datos y análisis, pero no la empatía con las personas ni el valor de la experiencia vivida". "Una empresa que sólo mira por los resultados económicos y que no tiene propósito no deja huella", añadió.