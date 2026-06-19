"La propuesta de financiación autonómica no vale", dice Barbón en la asamblea de FADE

El presidente del Principado, Adrián Barbón, endureció ayer su postura en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Durante la clausura de la asamblea general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Barbón aseguró que el Gobierno asturiano no aceptará cualquier propuesta planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y advirtió de forma explícita: "Hacienda tendrá que sudar para ganar el sí de Asturias".

"Lo que plantea el Gobierno no nos vale", afirmó el presidente del Principado. "Claro que se pueden hacer contactos bilaterales entre comunidades; lo que no se pueden es aprobar acuerdos bilaterales, ya que cualquier acuerdo sobre financiación del sistema autonómico debe ser aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera", remarcó Barbón, que insistió en que su Gobierno "negociará para beneficiar a Asturias". "Con lealtad absoluta a la Declaración de Santiago, con el acuerdo de los grupos parlamentarios como catecismo, vamos a intentar mejorar la financiación de nuestra comunidad", recalcó.

El dirigente socialista admitió que en "algunas cuestiones" su opinión difiere de la de FADE y aprovechó para sacar pecho de algunos datos macroeconómicos de la región. Así, remarcó que "Asturias va camino de llevar seis años consecutivos con aumento de PIB", que "hay ahora más gente viviendo en la región que en 2019" y que "estamos a punto de superar la marca de los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social".

Respecto a mayo de 2019, cuando comenzó a gobernar, Barbón señaló que Asturias suma "20.877 personas menos en paro y 32.500 más con trabajo". Y también mencionó la creación de empresas: "Nada menos que 1.527 nuevas compañías en el último ejercicio, una tendencia que continúa en 2026".

Turismo

El presidente también se refirió a una de las últimas decisiones de su Ejecutivo, la propuesta de una tasa turística que apliquen voluntariamente los ayuntamientos, algo a lo que FADE se opone por considerarla "innecesaria" y "perjudicial" para el sector turístico. Barbón afirmó que la fijación de la tasa "contribuye a construir un modelo turístico de calidad, que es, no lo olvidemos, una de nuestras grandes ventajas en la captación de visitantes". "Estoy convencido de que el tiempo nos dará la razón", añadió.

Y justificó que la tasa propuesta por el Principado "se inspira en la aprobada por la vecina comunidad de Galicia, algo que a nosotros nos parece muy bien, porque nosotros, a diferencia de otros, no opinamos una cosa si cruzamos el Eo y la contraria si lo cruzamos de vuelta, aunque se traten de decisiones iguales".

Barbón concluyó su intervención haciendo un llamamiento a la colaboración entre el Gobierno, el empresariado y los sindicatos. "Estamos obligados a exprimir" el tiempo restante hasta las elecciones, afirmó, proponiendo "una hoja de ruta común, una agenda compartida de prioridades".

"Pueden contar con nosotros. En mi gobierno siempre encontrarán un aliado de la iniciativa empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza", expuso al público de la asamblea de FADE.

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La asamblea de FADE contó ayer con una conferencia de Toni Nadal, entrenador y tío del tenista Rafael Nadal, ganador de 22 "Gran Slams" y considerado uno de los mejores deportistas dela Historia de España. El orador compartió algunos principios con los que contribuyó a moldear el carácter tenaz y resistente del deportista mallorquín, y que pueden ser aplicables a la vida empresaria. "Fortalecer el carácter es lo que nos permite alcanzar lo que deseamos en la vida; muy pocos lo consiguen únicamente por sus dotes naturales", afirmó Toni Nadal, quien también reflexionó sobre la frustración: "Viene de un deseo de éxito inmediato y de hacer creer a la gente que son mejores de lo que en realidad son".