TSK logra tres proyectos internacionales por más de 400 millones de euros

El grupo asturiano de ingeniería TSK, con sede en Gijón, ha obtenido tres contratos internacionales que en una primera fase suman más de 500 millones de dólares (equivalente a más de 400 millones de euros). Los respectivos acuerdos son en Estados Unidos, Israel y Europa, y se llevarán a cabo junto a socios locales, según ha informado este viernes la compañía.

Así, TSK ha firmado un contrato de ingeniería y gestión de proyecto para una instalación de ciclo combinado de 1 gigavatio (GW) en Amarillo, en el estado de Texas. El proyecto, promovido por Fermi America (cotizada en el Nasdaq), se integrará en un complejo energético de gran escala orientado a atender la creciente demanda intensiva de energía asociada al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial.

La planta utilizará tecnología de Siemens y TSK será responsable del diseño, la ingeniería y la gestión del proyecto en colaboración con Siemens Energy, que suministrará tres turbinas de gas natural a lo largo de 2026. El objetivo de la compañía es incrementar progresivamente el alcance de sus trabajos a medida que avanza la fase de ingeniería.

El segundo contrato corresponde al desarrollo de una planta de ciclo combinado de aproximadamente 800 megavatios (MW) en el área de Tel Aviv (Israel), con un presupuesto total estimado de 1.000 millones de dólares. Se ejecutará en "joint venture" al 50 % con la compañía israelí de infraestructuras Shikun & Binui-Solel Boneh. El proveedor principal de equipos será la multinacional estadounidense GE Vernova.

En este proyecto, TSK liderará las actividades de ingeniería, gestión de compras y puesta en marcha, concentrando la mayor parte de estos trabajos en sus centros de ingeniería en España. El socio local se encargará de los trabajos de ejecución civil y construcción en campo. El cliente es OPC Energy Ltd. (cuyo accionista principal es Kenon Holdings Ltd., cotizada en Nueva York). El plazo estimado de ejecución es de 53 meses.

El tercer acuerdo se ha suscrito a través de la filial PHB Weserhütte (100 % participada por TSK) y consiste en un contrato de servicios de ingeniería para un proyecto europeo vinculado a materias primas críticas, alineado con los objetivos de autonomía estratégica industrial de la Unión Europea. El proyecto está diseñado para una capacidad futura de hasta 1,5 millones de toneladas anuales.

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“Estos acuerdos refuerzan el perfil internacional de TSK y aumentan la visibilidad de nuestra cartera en mercados estratégicos. Son proyectos que consolidan nuestra posición en sectores con una fuerte demanda de inversión, elevan el peso de la compañía en el ámbito de la ingeniería y la tecnología industrial, y confirman la confianza de clientes, socios locales y fabricantes tecnológicos de primer nivel”, ha señalado Joaquín García Rico, CEO de TSK.