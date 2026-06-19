Tyc Narcea deberá corregir su proyecto para su tramitación: los requisitos del Principado para sacar la propuesta a información pública

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió el miércoles con los alcaldes de las comarcas mineras a realizar un estudio jurídico para determinar cuánto se puede acelerar la tramitación del proyecto de explotación de Tyc Narcea (Vega de Rengos, Cangas del Narcea) sin necesidad de esperar a que el Instituto de Transición Justa (ITJ) se pronuncie sobre la devolución de las ayudas. Sin embargo, este compromiso llega con condiciones: la empresa deberá subsanar las deficiencias detectadas en la documentación presentada para que se inicie la tramitación de información pública.

Solo cuando la empresa informe de las especificaciones en materia de seguridad y el documento "cumpla con todos los requerimientos legales", podrá desbloquearse la tramitación autonómica.

El Gobierno asturiano aclara, además, que la reactivación de la actividad minera, suspendida desde que en noviembre se produjese un accidente mortal, solo podrá llevarse a cabo una vez el ITJ, dependiente del Ministerio, se pronuncie sobre la devolución de las ayudas que recibió la anterior empresa de la explotación para su cierre.

Precisamente, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo recibió en marzo una comunicación del organismo estatal en la que se advertía al Principado de que, ante la posibilidad de reapertura de antiguas concesiones mineras, "deberá condicionar la validez de cualquier permiso a la devolución previa de las ayudas correspondientes frente al ITJ".

"En estos casos (reapertura de antiguas minas), se deberá tramitar un procedimiento separado iniciado por la solicitante frente al ITJ para la determinación de la cuantía a devolver, y su ulterior abono, sin el cual el permiso que la autoridad minera pudiera otorgar carecería de ningún tipo de validez, y así debe manifestarse en la resolución que a tal respecto pudiera emitir la autoridad minera", decía textualmente el escrito.

En este escenario, y aunque el procedimiento ante el ITJ aún no se ha resuelto, tras el compromiso de Barbón, la Consejería estudiará cómo seguir tramitando el proyecto de explotación de Tyc Narcea con la intención de sacarlo a información pública en cuanto sea posible. "El Gobierno de Asturias es sensible a la situación de la plantilla", afirman.

No obstante, "cualquier decisión se adoptará con el máximo respeto al marco legal de cara a garantizar la necesaria seguridad jurídica a los trabajadores, a la propia explotación de Vega de Rengos y a la Administración autonómica". La empresa presentó el proyecto de explotación en 2025, coincidiendo con la prórroga del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC).