Agenda: qué hacer hoy sábado 20 de junio en Asturias

Oviedo

Feria Internacional del Grabado en Oviedo

Nueva jornada de Alma Gráfica 2026

La plaza de Trascorrales acoge una nueva jornada de Alma Gráfica 2026, la Feria Internacional del Grabado organizada por la Fundación Municipal de Cultura. La programación comienza a las 11.30 horas e incluye un taller de gráfica expandida a las 12.00 para mayores de 6 años, visitas guiadas a las 13.00 y 17.30, un segundo taller de gráfica expandida a las 18.00 y un taller de serigrafía impartido por Verónica Ledo a las 19.30, dirigido a mayores de 12 años. La feria permanecerá abierta de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Experiencia sensorial interactiva

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo ofrece de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas «El pasaje de los recuerdos», de Minimons, dentro de la programación de CAFCA*26. Esta experiencia sensorial e interactiva para todos los públicos propone un recorrido por distintos espacios escénicos en los que los recuerdos, las emociones y la memoria se convierten en los protagonistas de un viaje inmersivo.

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Composición de recreativos

El pasaje de la calle Pelayo alberga de 12 a 14.30 y de 18.00 a 21.30 horas «Recreativos Federico», de Álex Peña, dentro de la programación de CAFCA*26. La composición, recomendada a partir de 10 años, reúne siete máquinas recreativas inspiradas en la obra y el universo de Federico García Lorca para reflexionar, con humor, crítica y poesía, sobre la mercantilización del legado artístico.

Circo acrobático

La zona de la estatua de Mafalda, en el Campo de San Francisco, acoge dos pases de «U.F.A.», de Cris Clown, dentro de la programación de CAFCA*26, a las 12.30 y a las 18.30 horas. Esta propuesta de circo contemporáneo para todos los públicos convierte el espacio urbano en escenario de un espectáculo de clown e improvisación, en el que una payasa suspendida en un árbol sorprende a los viandantes con humor, juego y situaciones absurdas.

Folclore en la calle

El programa «Folclore en la Calle» lleva la música y el baile tradicional al centro de la ciudad. Por la mañana, el Grupo de Baile Tradicional Xeitu actuará en el Casco Antiguo y de la Asociación Folclórica La Hedra en el entorno del Teatro Campoamor y el centro de la ciudad. Por la tarde, El Grupo de Baile Centro Asturiano actuará en el Casco Antiguo.

Microteatro y títeres

La plaza del Ayuntamiento es la ubicación, de 11.30 a 14.30 horas, de «SIE7E», de Ymedio Teatro, dentro de la programación de CAFCA*26. El espectáculo, dirigido a todos los públicos, fusiona teatro de calle, teatro de sala y títeres en un original formato de microteatro sobre ruedas, con funciones de diez minutos para grupos reducidos de hasta quince espectadores.

Festival Internacional del Humor

El Festival Internacional del Humor (FIHU) ofrece a las 12.00 horas en la plaza del Fresno el espectáculo de magia de cerca «Más que magia», a cargo del Mago Jaco, una propuesta para todos los públicos que combina ilusionismo, humor y entretenimiento. La programación continúa a las 20.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe con «Estamos cucú de la cabeza», de Daniel Fez, dentro de esta cita dedicada al humor en la ciudad.

Música en la calle

El ciclo «Música en la Calle» ofrece una actuación a las 13.00 horas a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, en la Trasera Iglesia de San Javier, en La Tenderina.

Espectáculo de acrobacias

Los Jardines de La Rodriga presentan de 17.00 a 18.00 horas el espectáculo «Zuhamu», de La Trapezionista, dentro de la programación de CAFCA*26. La propuesta de acrobacias para todos los públicos establece un paralelismo entre la fuerza de los árboles y la del circo, explorando a través del movimiento y la metáfora la resistencia, el equilibrio y las fuerzas naturales que sostienen la vida.

Acampada en la naturaleza

Los Jardines de La Rodriga ofrecen la actividad «Camping La Rodriga», de Jarana, dentro de la programación de CAFCA*26, con inicio el sábado 20 de junio a las 19.00 horas y finalización el domingo 21 a las 10.00 horas. Se trata de una propuesta de acampada y actividades en la naturaleza urbana dirigida a familias, con talleres, rutas y dinámicas para descubrir el entorno natural del parque en pleno centro de la ciudad. La organización facilita las tiendas de campaña, mientras que los participantes deben llevar saco de dormir, esterilla, ropa de abrigo y la cena.

Zarzuela

El Teatro Campoamor acoge a las 19.00 horas la zarzuela «Maharajá», con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez, producción estrenada en este mismo escenario en 2017. La puesta en escena cuenta con dirección musical de Julia Cruz y dirección de escena del propio Maxi Rodríguez, además de un amplio equipo artístico en escenografía, coreografía, figurinismo e iluminación. En el reparto participan, entre otros, Beatriz Díaz, David Menéndez y Serena Pérez, junto a Oviedo Filarmonía y el Coro Capilla Polifónica «Ciudad de Oviedo».

Teatro de calle

La plaza Daoíz y Velarde muestra de 19.00 a 20.00 horas el espectáculo «Check Out», de Adrián Conde, dentro de la programación de CAFCA*26. Se trata de una comedia visual inspirada en el cine mudo, en la que el personaje de Eugenio, botones de hotel, protagoniza una historia de clown y enredos que reflexiona con humor sobre el tiempo, la familia y la importancia de vivir el presente.

Encuentro coral

La iglesia de San Julián de los Prados alberga el V Encuentro Coral «Oviedo Origen en el Camino», que reúne a la Coral de San Claudio, dirigida por Daniel Lugo Añez, y al Coro Reconquista, bajo la dirección de Ángel Gallego Bahillo, en una nueva cita de la programación coral de la ciudad.

Circo contemporáneo

El Campo de San Francisco, en la zona del Palomar, acoge de 20.00 a 21.00 horas el espectáculo «Sfumato», de la compañía Llum de Fideu, dentro de la programación de CAFCA*26. Esta propuesta de circo contemporáneo e itinerante, para todos los públicos, plantea una reflexión poética e inmersiva sobre la relación del ser humano con otras especies en el espacio público, invitando a repensar los límites entre lo humano y lo natural a través del movimiento y la acción escénica.

Teatro gestual

La plaza Daoíz y Velarde alberga de 20.30 a 21.15 horas el espectáculo «Triplette», de Labú Teatre, dentro de la programación de CAFCA*26. La propuesta, de teatro gestual y clown contemporáneo para todos los públicos, presenta a tres payasos que habitan un universo poético y absurdo, en una pieza visual que combina humor, extrañeza y poesía escénica en forma de brindis a la vida y a lo inesperado.

Encuentro literario

La librería Kafka & Co presenta a las 19.00 horas el encuentro con lectores y firma de «El viaje», la nueva novela gráfica de Paco Roca. La entrada es libre hasta completar aforo y es recomendable acudir con antelación.

Presentación literaria

La librería Matadero Uno ofrece el sábado 20 de junio dos presentaciones literarias. A las 12.30 horas, el poeta Pelayo Fueyo presenta su nuevo poemario acompañado por Francisco García-Asenjo y Lauren García, en una obra que aborda temas como la infancia, el amor, la muerte y la introspección metafísica, con un marcado tono elegíaco y simbólico. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la autora presenta su novela «Dulcenombre», acompañada por Guillermo Lorenzo. La obra narra la historia de una joven marcada por experiencias de carácter místico y explora la crisis de identidades contemporánea a través de una narrativa influida por referentes del cine y la literatura norteamericana.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

Sigue hoy la Feria del Libro de Gijón (FeLiX). El horario de apertura de las casetas, ubicadas en la calle Francisco Tomás y Valiente y en el paseo de Begoña, es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Toma 3

A las 11.00 horas, en la programación paralela al Festival del Libro, habrá un encuentro con Bibiana Collado, junto a «Fragmentos», y a las 13.30 horas se presenta «Figurante», de R. B. Loan.

Museo Evaristo Valle

A las 18.30 horas, hoy tendrá lugar una visita guiada a los jardines con el título «Entre veneno y eternidad: el tejo en la ciencia y la tradición celta». Un recorrido diferente, de la mano de Noelia Velasco, guía de naturaleza, para saber más de un un árbol que ha acompañado a distintas culturas a lo largo del tiempo, rodeado de relatos, interpretaciones y lecturas que van mucho más allá de lo botánico.

Teatro Jovellanos

Alas 19.30 horas, festival de fin de curso de «Kaos Dance Studio».

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas, tendrá lugar un concierto de «Shinova», en el marco de «La Tormenta Perfecta Tour».

Monte Deva

Organizado por la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad como actividad gratuita, hoy tendrá lugar una ruta a la Peña de los 4 Jueces, de 10.00 a 16.30 horas. Una ruta circular de 17 kilómetros, con salida del Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva.

Museo del Ferrocarril

Hoy da comienzo el taller «Lo que sucede cuando aparentemente no pasa nada», impartido por Txema Salvans considerado uno de los fotógrafos documentales de mayor relevancia en la actualidad. Ganador del prestigioso premio Fotopress. El horario del taller será de 10.30 a 14.00 horas y 16.00 a 19.00 horas. Seguirá el domingo 21 junio de10.30 a 14.00 horas.

Fiestas de San Juan de La Calzada

A las 12.15 horas, sesión de zumba. De 17.00 a 19.00 horas, actuará el dúo «Capricho» y de 19.00 a 21.00 horas, karaoke. Después habrá un DJ y a las 23.00 horas, verbena con el grupo «Solo Saxo». La fiesta será en el entorno del Arbeyal.

Fiestas de Viesques

Segunda jornada festiva en Viesques. de 12.00 a 14.00 horas habrá programación infantil. A las 13.00 horas, entrega del bollo y vermú musical con «Corsairs of Sound». A las 19.00 horas, música con «Trastornos del sueño» y a partir de las 22.00 horas, amenizará la noche la orquesta «Tango».

Fiestas de San Juan de Tremañes

A las 12.00 horas, chupinazo y luego, comida popular. A partir de las 22.00 horas, verbena amenizada con DJ.

Fiestas de San Juan en El Muselín

De 17.00 a 19.00 horas, animación infantil con juegos, música y manualidades. A las 19.00 horas, actuará «Gleam by Victoria». A las 20.00 horas, pregón de Ana Valverde y a las 21.00 horas, cena vecinal, que requiere reserva. Luego estará el DJ Ethan Mere y a medianoche actuará la orquesta «De Sur a Norte».

Fiestas de San Juan de Mareo

Segundo día de celebraciones en Mareo. Habrá una gran corderada, misa por los difuntos, concurso de carrera de cintas y tortillas, decoración de sombreros artesanales...

Visita guiada en Isabel la Católica

A las 12.30 horas, habrá una visita guiada al parque de Isabel la Católica con Héctor Blanco, historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

Jardín Botánico Atlántico

A las 17.00 horas, la Escuela de Música Moderna y Jazz Meidinerz celebrará su concierto de fin de curso en la finca de La Isla.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy habrá una visita guiada a las 18.00 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

A las 11.30 horas, se realizará el itinerario «El Gijón/Xixón de la Guerra Civil». Se recomienda reserva previa. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto en La Magdalena

«El Último de la Fila» actúa a las 22.30 horas en el exterior del pabellón de exposiciones de La Magdalena, en Avilés. Manolo García y Quimi Portet regresan a los escenarios con una gira que recupera algunos de sus temas más populares.

Mercado en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Solsticio con fuentes

Avilés celebra el solsticio de verano con el enramado de fuentes. A las 19.00 horas habrá representación teatral en la plaza de España y desfile musical hacia Rivero, San Francisco y Doña Rolindes. Desde las 20.00 horas, actividad en La Merced y El Carbayo.

Música en_San Nicolás

El claustro de la iglesia de San Nicolás de Bari acoge a las 20.45 horas la quinta edición de «Música en el Claustro», con la actuación del Coro Magnificat y la Asociación Promúsica Castrillón como formación invitada.

Mercadillo en Villalegre

La pista cubierta del colegio público de Villalegre acoge un mercadillo de segunda mano y artesanía, abierto de 11.00 a 18.00 horas, con puestos para la compra de objetos, piezas artesanales y artículos reutilizados.

Ballet en el Niemeyer

El cine del Centro Niemeyer proyecta a las 19.00 horas «L’Historie de Manon», de Kenneth MacMillan, en una producción del Teatro alla Scala de Milán. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Deriva por Llaranes

La Bienal Climática propone de 19.00 a 21.00 horas un recorrido por el poblado obrero de Llaranes, con salida desde la iglesia parroquial de Santa Bárbara. La actividad explora patrimonio industrial, urbanismo y memoria colectiva. Requiere reserva previa.

Paseos por la ría

Los paseos en barco por la ría de Avilés salen del puerto deportivo con pases a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas, con visita al Espacio Portus incluida. El precio es de 12 euros por pasajero.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy, alas 13.00 horas será el desfile del grupo de baile «Ruxidera», en Requejo. Después habrá música en la calle Cabeza con «Folk Taunus». A las 18.00 horas llegará el concurso de entibadores a Vega de Arriba y a las 18.30 horas será el espectáculu circense “A fuego lento”, a cargo de «Carampa», en el parque Aníbal Vázquez. «Cris and the Kids» actuarán en la calle La Vega a las 20.30 horas y a las 22.00 habrá «pasacalles de fuego» con percusión por el centro de Mieres.Jairo Hortal actuará a las 23.00 en el parque Jovellanos y a las 23.30 lo hará «Panorama City» en el pozo Barredo.

Concierto de «Los lunes a las ocho»

La coral «Los lunes a las ocho» ofrece este sábado, a las 20.00 horas, un concierto en Piñera Baxo. Será en el local de la asociación «San Lucía» y el repertorio incluirá habaneras, zarzuela, tangos y boleros, entre otras piezas.

Concierto en Sobrescobio

El camping municipal, en Villamorey, en pleno parque natural de Redes, inaugura este sábado exposición y lo hace con concierto. A las 12.30 horas, la fotógrafa Cristina Rivas presentará «Elemental, querido Redes», una muestra fotográfica que invita a los asistentes a descubrir el parque natural a través de una perspectiva diferente y poco convencional. La vertiente musical de la jornada correrá a cargo de «Hoot ‘n’ Holler», el proyecto de Michael Lee Wolfe y Puri Penín.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Exposición «Espacios Naturales» en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella propone actividades de ocio en el mes de junio. El taller familiar. «Y tú, ¿dónde vives?», se desarrolla sábados y domingos de junio (excepto el 21) de 16.00 a 16.45 horas. El taller infantil «Manos al pincel y a pintar el panel», también sábados y domingos, se desarrolla de 12.00 a 12.45 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

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Verónica Ledo. | Espacio Creativo.