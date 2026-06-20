"Muy alta preocupación" en Asturias por las protestas de médicos: 28.000 consultas y 2.000 operaciones suspendidas (sin contar esta semana e irá a más con el plante a las peonadas)

“Hay una preocupación muy alta, estamos en una situación muy compleja”. Concepción Saavedra, consejera de Salud del Principado, manifestó ayer la creciente inquietud del Gobierno asturiano por el impacto de las protestas médicas en la sanidad pública, un efecto que, advirtió, “irá a más”. A las huelgas semanales que se han sucedido a lo largo del año se han sumado ahora los plantes de hasta 17 servicios de seis hospitales a realizar horas extra voluntarias por las tardes, las llamadas peonadas, una herramienta clave para reducir la demora en la atención a los pacientes.

Saavedra cifró en “unas 28.000 consultas y unas 2.000 cirugías” suspendidas el impacto acumulado hasta ahora por las huelgas médicas, a falta de incorporar al balance los datos de esta última semana y de sumar el efecto que pueda tener el rechazo de cada vez más servicios hospitalarios a participar en los programas especiales de tarde.

“A nosotros nos está afectando mucho. No es que hayan empeorado las listas de espera, pero no han mejorado. Teníamos prevista una mejora clara durante este año, igual que ocurrió en 2025, pero debido a esta situación no lo hemos conseguido. Hemos mantenido las listas, pero nuestra idea era mejorarlas. Es decir, el impacto es claro”, señaló la consejera. Saavedra añadió que, con la decisión de paralizar los programas especiales de tarde, “el impacto va a ser mayor”. “Es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo por los ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que esto está afectando a la población y nuestra idea es intentar solucionarlo lo antes posible”, indicó.

La consejera anunció que se reunirá próximamente con el nuevo sindicato SIMES, que representa a médicos jóvenes y ha respaldado esos plantes a las horas vespertinas. Saavedra distinguió entre dos frentes de conflicto: el nacional, vinculado al estatuto marco y protagonizado sobre todo por el SIMPA, aunque también respaldado por SIMES; y el autonómico, en el que los médicos jóvenes son ahora los más combativos.

“Por un lado, tenemos un conflicto nacional en relación con el estatuto marco, y lo que hemos hecho es instar a la ministra, de manera repetida y junto con el resto de comunidades, a que mantenga el diálogo para que podamos salir de esta situación. Y, por otro lado, tenemos un conflicto a nivel de la comunidad”, explicó la consejera.

Respecto a las demandas sobre el estatuto, Saavedra señaló que la Consejería ha activado una vía propia, además de reclamar al Ministerio de Sanidad que reconduzca la negociación. “Nos hemos reunido con la mesa sectorial y con los sindicatos con representatividad, entre ellos el SIMPA, y hemos acordado una ley del personal estatutario dentro del Principado para agilizar la situación y blindar derechos y condiciones de los profesionales”, explicó.

En paralelo, la consejera admitió que existe un conflicto específico con los profesionales jóvenes, aunque precisó que no es exclusivo de Asturias. “Las generaciones más jóvenes quieren más flexibilidad y conciliación”, afirmó. A su juicio, esa realidad debe llevar a la Administración a “reaccionar” y a buscar “un modelo de organización diferente”, con fórmulas que permitan a los médicos “desarrollar sus competencias al máximo” y, al mismo tiempo, disponer “del descanso que necesitan”. Ese será uno de los asuntos que la Consejería abordará en las próximas reuniones con SIMES.

En cualquier caso, Saavedra se mostró especialmente preocupada por el conflicto nacional, porque sus efectos pueden seguir notándose en Asturias aunque se alcancen acuerdos propios en el ámbito autonómico. “Mucho me temo que, aunque lleguemos a acuerdos a nivel autonómico, si permanece el conflicto nacional, las huelgas nos van a afectar igual”, sentenció.