La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo
Hay pendiente un informe sobre las cerchas y otro sobre el efecto del calor en la estructura, y reclaman que la causa pase a ser compleja
La instrucción por la muerte de tres trabajadores y las lesiones sufridas por otros tres al derrumbarse una nave ganadera en Coaña continúa más de un año después del siniestro. Determinar las causas de este accidente está resultando tan difícil que las partes acaban incluso de reclamar un informe sismológico para descartar que la nave cayese por efecto de un microterremoto. También quieren saber cuáles eran las condiciones meteorológicas en el momento del accidente, ya que sospechan que el calor pudo afectar a la estructura. Las partes han solicitado que la instrucción se declare causa compleja para poder prorrogarla todo lo que sea necesario.
El caso, que se investiga por la sección de instrucción del tribunal de instancia de Luarca, plaza número 1, está pendiente de un informe importante sobre las cerchas que se vinieron abajo, causando la muerte del instalador de equipos de ordeño gozoniego Pablo González Artime, el conductor de hormigonera Daniel Sánchez y el trabajador de la ganadería Félix Manuel Arias Díaz. Otras tres resultaron heridas. El citado informe establecerá si había un defecto en la estructura.
Una ganadería puntera
Los seis afectados estaban trabajando en un proyecto ganadero de gran envergadura en Asturias: la construcción y acondicionamiento de una nave para las vacas de una de las empresas más importantes de Coaña, en la Ganadería Cancello, una explotación puntera en el occidente asturiano con más de 700 cabezas de ganado y en fase de expansión.
En el caso están personadas las empresas, las aseguradoras, las familias y los propietarios de la ganadería en la que se produjo el siniestro. Todos están solicitando numerosas pruebas. Entre las causas del accidente que se barajan están que una máquina golpease la estructura, que el calor expandiese el metal del tejado, desencajando las piezas, o un fallo estructural. El fiscal delegado de siniestralidad laboral, Enrique Valdés-Solís, indicó en su día que había "muchas causas concurrentes" y ninguna principal.
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