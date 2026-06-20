El Consejo de Gobierno aprobará el lunes la primera ley de Puertos de Asturias: blindará la pesca artesanal y ordenará nuevos usos

La primera ley de Puertos de Asturias, que permitirá ordenar y gestionar de forma integral la red de 24 puertos de titularidad autonómica y adaptarla a la realidad social actual, será aprobada el lunes en Consejo de Gobierno. Posteriormente, iniciará su tramitación en la Junta General del Princiado.

Con esta iniciativa, el Principado pone "fin a un vacío legal histórico" en la regulación portuaria autonómica y establece un marco propio para unas infraestructuras que mantienen su función esencial como soporte de la pesca profesional, especialmente de la flota artesanal, pero que en las últimas décadas han incorporado usos deportivos, turísticos, comerciales, culturales y de ocio.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que la ley “no solo cubre un vacío legal”, sino que responde a la evolución de los puertos asturianos. “Hoy son espacios en los que conviven la actividad pesquera con usos deportivos, turísticos, comerciales, culturales y de ocio. Necesitamos una regulación que refleje esa realidad, se adapte a la escala y a las necesidades de nuestra red y nos dote de instrumentos específicos para planificar y gestionar mejor estas infraestructuras”, señaló.

Una red portuaria integrada

La norma configura el Sistema Portuario del Principado como una red integrada, lo que permitirá planificar de forma conjunta las inversiones, optimizar recursos, coordinar la gestión y adaptar las actuaciones a las necesidades de cada instalación.

Entre las principales novedades figura la creación del plan de Puertos, un instrumento estratégico que fijará las prioridades de inversión y las actuaciones previstas en cada puerto. Este documento también delimitará los espacios y usos de cada instalación.

La ley regula por primera vez de forma sistemática todos los ámbitos de la actividad portuaria autonómica: la planificación y ejecución de infraestructuras, la gestión del dominio público, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.

También actualiza el sistema de servicios portuarios, diferenciando entre los servicios generales, gestionados directamente por la Administración, y los servicios específicos, que podrán prestarse en régimen de competencia.

Más integración con las villas marineras

El proyecto refuerza la relación entre los puertos y las villas marineras, donde estas infraestructuras tienen un papel relevante en la actividad económica, la identidad local y la vida cotidiana. Para ello, la ley impulsa una mayor coordinación entre el Principado y los ayuntamientos.

El objetivo es favorecer la integración de los puertos en los núcleos urbanos y su apertura a la ciudadanía, sin que pierdan su función principal. La norma establece instrumentos para compatibilizar la actividad pesquera con el resto de usos y garantizar un desarrollo equilibrado y ordenado de estos espacios.

La protección ambiental es otro de los ejes del texto, que incorpora medidas para prevenir la contaminación, mejorar la gestión de residuos y regular las actividades con potencial impacto en el dominio público portuario.

La ley introduce además criterios de adaptación al cambio climático. En este ámbito, prevé la elaboración de estudios para evaluar los riesgos de cada puerto y planificar actuaciones que refuercen las infraestructuras frente al aumento de los temporales y otros fenómenos meteorológicos adversos.

En materia de seguridad, el proyecto refuerza los planes de emergencia y autoprotección y reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal del Servicio de Puertos que realiza labores de inspección y vigilancia, con capacidad para formular denuncias en el ejercicio de sus funciones.

"Con esta iniciativa, Asturias contará por primera vez con una legislación portuaria propia que permitirá ordenar de forma integral la red de puertos autonómicos, mejorar su planificación y gestión, reforzar el apoyo a la pesca profesional y favorecer la integración de estas infraestructuras en las villas marineras para preservar su papel estratégico en el desarrollo económico y social del litoral asturiano", destacan en el Principado.