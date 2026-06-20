Crivencar-Tierra Astur apuesta por la formación en régimen intensivo

La empresa Crivencar-Tierra Astur reafirma su compromiso con el desarrollo del talento y la cualificación profesional apostando firmemente por la Formación Profesional intensiva dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa, firmando un convenio de colaboración con el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero.

Este modelo formativo, que combina de manera estrecha la enseñanza en el aula con la experiencia real en la empresa, permite al alumnado adquirir competencias prácticas desde el primer momento, facilitando una transición ágil y efectiva al mercado laboral.

En este contexto, la participación de Crivencar-Tierra Astur representa un ejemplo destacado de colaboración entre empresa y centro educativo, contribuyendo activamente a la formación de futuros profesionales del ámbito administrativo. A través de esta apuesta, la empresa no solo favorece el aprendizaje aplicado, sino que también impulsa valores como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo.

La formación intensiva se configura así como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, adaptando los contenidos a las necesidades reales del entorno empresarial y favoreciendo la inserción laboral. Asimismo, refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el tejido productivo, generando oportunidades tanto para el alumnado como para las propias empresas.

Desde el ámbito educativo, se pone en valor la implicación de empresas como Crivencar-Tierra Astur, cuyo compromiso contribuye decisivamente a la excelencia de la Formación Profesional y al desarrollo socioeconómico del entorno.

Formación, empresa y futuro se unen en un modelo que marca el camino hacia una educación más práctica, dinámica y orientada al empleo.

La FP que forma a los futuros trabajadores de la Industria Alimentaria

Un departamento que lleva 30 años siendo referente en la formación para la industria alimentaria

El IES Escultor Juan de Villanueva es el centro de referencia en Asturias para la formación profesional en Industrias Alimentarias. Con más de tres décadas de experiencia, combina tradición, innovación y una estrecha colaboración con las empresas para ofrecer una formación altamente especializada y orientada al empleo.

Dos de las alumnas del IES Escultor Juan de Villanueva, en el microscopio / Cedida a LNE

Su oferta formativa, única en Asturias, incluye el Ciclo Formativo de Grado Medio en Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y el Máster de Formación Profesional en Tecnología y Gestión Quesera.

La nueva Formación Profesional Dual, que industrias alimentarias ofrece en modalidad general e intensiva, permite al alumnado formarse desde el primer curso en empresas del sector, adquiriendo experiencia real y desarrollando las competencias más demandadas por la industria alimentaria. Esta conexión directa con el tejido empresarial se traduce en elevados índices de inserción laboral y en excelentes oportunidades profesionales.

El centro dispone de instalaciones que reproducen entornos industriales reales: planta piloto de lácteos y quesería, industria cárnica, llagar, aula tecnológica para conservas y productos de panadería y pastelería, además de laboratorios de análisis fisicoquímico, microbiológico y biotecnológico.

Una alumna en la cuba / Cedida a LNE

La dimensión internacional de la formación se refuerza a través del programa Erasmus+ y de la red europea EUROPEL, que ofrece al alumnado experiencias formativas y profesionales en distintos países europeos.

El centro te invita a formarte hoy en una profesión con futuro. La industria alimentaria te espera.