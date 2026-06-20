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Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía

El conductor, de 73 años, entró en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado por los sanitarios en la autovía A-64 antes de ser trasladado al HUCA

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). / Fernando Rodríguez / LNE

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Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Un conductor de 73 años resultó herido muy grave este sábado en la autovía A-64 (Oviedo-Villaviciosa) a la altura de Bobes (Siero) en un accidente de tráfico que pudo acabar en gran tragedia de no ser por la destreza de su mujer.

El hombre se desvaneció al volante y fue ella quien logró controlar el vehículo, un mercedes de color gris, para minimizar el inevitable impacto por salida de vía. El siniestro tuvo lugar pasadas las 19.30 horas y al lugar acudieron Guardia Civil y efectivos sanitarios, que fueron claves puesto que el conductor había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Primero el personal de una ambulancia convencional y luego el de una UVI móvil lograron, tras largos esfuerzos y momentos de angustia, reanimar al herido para poder trasladarlo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

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El incidente generó algunas retenciones en la autovía A-64, en sentido a Oviedo.

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