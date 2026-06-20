La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: "Le pondrá la correspondiente multa"

Solo quedan una horas para que sea verano de manera oficial y seguro que ya son muchos los que están pesando en las esperada sy deseadas vacaciones. Y es que en tan solo unos días se espera que se produzcan millones de desplazamientos por carretera a lo largo y ancho del país.

Y ojo, que este año viene con una novedad respecto a los anteriores: la obligatoriedad del uso de la baliza v-16 para señalizar nuestro vehículo en caso de accidente en vía interurbana.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".

Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".

Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado. "Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera". De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".

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Los conductores a que circulen hoy por la A-66 se habrán fijado que en los carteles luminosos que hay sobre la autopista hay un mensaje de la DGT de aviso a los conductores: Baliza v-16 por tu seguridad. Recuerda que no llevar la baliza V16 conectada y homologada, o no utilizarla correctamente en caso de avería o accidente, conlleva multas de hasta 200 euros. La sanción base por no llevarla es de 80 euros (sin pérdida de puntos), pero puede escalar si el dispositivo no está conectado a la DGT.