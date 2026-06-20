Facultad Padre Ossó: la formación más completa para asegurar tu futuro profesional

La Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, se caracteriza por la elevadísima tasa de inserción laboral de sus graduados, derivada de su formación integral, continua e innovadora; así como por una cercanía y calidad en el trato al alumnado que se traduce en una atención individualizada, basada en la tolerancia y el respeto.

La alta empleabilidad de los graduados de la Facultad Padre Ossó es, sin duda, el resultado de un cuidadoso programa académico que busca en todo momento la excelencia. Los estándares de calidad de la Facultad son muy altos en cada proceso, formando profesionales cualificados y especialmente valorados en el mundo laboral. De hecho, más del 85% de los graduados en la Facultad Padre Ossó acceden al mercado laboral en el primer año.

La Facultad Padre Ossó dispone de un ambicioso Plan de Acción Tutorial, que favorece la integración del alumno en la Universidad, orientándolo, en todo momento, tanto en su trayectoria académica como en su futuro profesional. Además, la facultad destaca por su innovación educativa y tecnológica, con una constante inversión en la mejora de las instalaciones que les permite situarse a la vanguardia.

Nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

La Facultad Padre Ossó imparte una amplia variedad de grados universitarios, cursos y posgrados combinando las metodologías presencial y online para ofrecer la mejor calidad en cualquier escenario. En esta oferta formativa se encuentran el Grado en Educación Social, el Grado en Terapia Ocupacional, el Grado en Maestro en Educación Infantil que dispone de las intensificaciones en Psicomotricidad, Educación Musical, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Lengua Extranjera (inglés)-, así como el Grado en Maestro en Educación Primaria -que cuenta con las menciones en Educación Física, Educación Musical, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Lengua Extranjera (inglés)-. Además, como novedad y desde el próximo curso 26-27, la Facultad Padre Ossó impartirá el grado CAFYD, que contará con 40 plazas.

La Facultad Padre Ossó dispone asimismo de una Clínica Universitaria de vanguardia, INYPEMA, que cuenta con unas amplias y modernas instalaciones de más de 1.500 m2, un equipo profesional superior a 40 personas y lo último en tecnología para que los estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional o CAFYD puedan realizar prácticas de grandísima calidad.

Todos aquellos interesados en conocer en profundidad el centro, sus instalaciones y su oferta, pueden concertar visitas personalizadas en cualquier momento del año. Para más información, debe visitarse la dirección web: https://www.facultadpadreosso.es/acceso/puertasabiertas/ .

Un área destacada de la Facultad es la de relaciones internacionales y movilidad, pues se fomenta la participación en programas de movilidad nacional e internacional de la Universidad de Oviedo, facilitando la solicitud de becas para el intercambio de estudiantes, que podrán cursar parte de sus estudios en otras universidades españolas y extranjeras.

Mención merece también el Centro Avanzado de Formación Permanente de la Facultad, a través del cual se ofrece una variada gama de cursos y posgrados para aquellos que quieren continuar o complementar sus estudios, especialmente en las ramas de educación y sanidad. El objetivo fundamental es la actualización y especialización de estudiantes, titulados universitarios y profesionales en ejercicio.

Centro Preparador de Oposiciones, también online La Facultad Padre Ossó lleva más de 50 años formando maestros y cuenta con un Centro Preparador de Oposiciones de Educación Infantil y Primaria, que ofrece un sistema de aprendizaje ampliamente validado, que ayuda a los opositores a conseguir el mejor resultado posible en su oposición. Este Centro Preparador funciona presencialmente u online, ya que cuenta con la tecnología y la metodología adecuada para que puedas preparar las oposiciones “como si estuvieras en el aula, pero desde tu casa”. Los docentes son expertos funcionarios de carrera con experiencia en la preparación de oposiciones y la preparación, que es presencial, incluye una masterclass de la LOMLOE, impartida por miembros del tribunal de educación, con los que se podrán resolver las dudas sobre la nueva legislación y la puesta en escena. Cuenta con temarios propios, actualizados y adaptados a dicha normativa, y el alumno puede acceder a un campus virtual, donde encontrará los contenidos y materiales de su especialidad de forma online. Destacar también que los grupos son reducidos, permitiendo una adecuada interrelación entre alumno y profesor sin caer en la masificación; y que se ofrece preparación específica para afrontar la parte práctica de la especialidad, además de orientación para elaborar tanto la programación didáctica como la Unidad de programación y defender ambas ante el Tribunal.

La matrícula es gratuita y, además, el alumno se beneficiará de dos cursos homologados online válidos para las oposiciones, descuento en sus cursos del Centro de Idiomas y acceso a servicios adicionales –uso de instalaciones y servicios como biblioteca, sala de estudio, cafetería, aparcamiento, etc… Los interesados pueden realizar ya su matrícula online en la web: www.formacionpadreosso.es/centro-de-oposiciones/