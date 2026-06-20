Un fallo informático deja sin red a la Universidad de Oviedo en plena matriculación de alumnos: hubo que habilitar portales alternativos de urgencia

Un fallo en la infraestructura informática de la Universidad de Oviedo dejó sin conexión a miles de alumnos y profesores en un momento especialmente sensible del calendario académico: el inicio del proceso de matriculación (que comenzó ayer) y la recta final del curso, con calificaciones aún pendientes de publicación.

El origen de la incidencia se sitúa en un problema de hardware que fue notificado a primera hora de la mañana por el Vicerrectorado. "Estamos teniendo problemas con la página web, la intranet, el correo institucional y el sistema de fichaje electrónico", señalaba el aviso oficial, en el que también se informaba de la habilitación de tres portales alternativos para formalizar las matrículas.

Los estudiantes recibieron instrucciones por correo electrónico sobre cómo proceder. Sin embargo, el "caos" se apoderó de buena parte del alumnado, especialmente de quienes acaban de finalizar la PAU y debían realizar su preinscripción ese mismo día. La falta de acceso normalizado a los servicios digitales generó incertidumbre y retrasos en los trámites.

Además, muchos estudiantes estaban pendientes de las notas finales de algunas asignaturas para comprobar si debían matricularse de ella o no. Un extremo que generó confusión al alargarse la publicación más de la cuenta.

Fuentes de la Universidad indican que varios padres se pusieron en contacto con la institución para conocer el alcance de la incidencia. Ante las dificultades de comunicación directa con los nuevos alumnos, la Universidad de Oviedo optó por difundir un comunicado a través de sus redes sociales con indicaciones actualizadas.

Aunque la página web principal logró restablecerse parcialmente durante la tarde de ayer, el sistema de matriculación continuará, por el momento, funcionando a través de los enlaces alternativos enviados por correo y publicados en redes, según confirmaron fuentes académicas.

El incidente provocó "malestar" dentro de la comunidad universitaria. "Lo definiría con una palabra: dejadez", lamentan fuentes universitarias, que apuntan a deficiencias estructurales en la gestión tecnológica. "Es algo que se solucionaría teniendo la información distribuida en distintos servidores y no en uno único", explican.

En este sentido, las mismas fuentes universitarias señalan dos problemas de fondo que la Universidad arrastraría desde hace tiempo: por un lado, una "mala planificación económica" que no contempla adecuadamente el mantenimiento tecnológico; y por otro, la "falta de un plan estratégico claro en materia digital". "Se proyectan muchos edificios futuristas, pero la informática sigue anclada", advierten voces críticas.

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